Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

OM21 juil. , 16:30
parQuentin Mallet
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Dans l'obligation de tenter des coups astucieux et peu onéreux pour conserver des finances plus stables, l'Olympique de Marseille a tenté Memphis Depay, libre dans quelques jours. Mais la légende lyonnaise est beaucoup trop gourmande.
Ce n'est plus un secret pour personne : si l'OM veut retrouver les sommets du football français, il faudra reconstituer une équipe de qualité et désireuse de se donner à fond pour ses couleurs. Avec des moyens plus limités, le club phocéen doit s'en remettre à Grégory Lorenzi et son expérience au Stade Brestois pour remettre le club sur de bons rails.
Pour l'heure, l'idée est de renforcer le secteur offensif, surtout avec la perte du prolifique Mason Greenwood, vendu à Fenerbahçe il y a quelques jours. Différents noms sont sur le tapis, avec notamment l'idée d'aller chercher Haissem Hassan du Real Oviedo après son Mondial remarqué, mais aussi le joli coup Memphis Depay.

L'OM n'a pas assez pour Memphis Depay

Libre de tout contrat à compter du 31 juillet prochain, Memphis Depay ne rempilera pas avec les Corinthians. L'occasion rêvée pour l'OM, révèle Foot Mercato, qui a récemment pris contact avec le joueur et son entourage. La perspective de recruter un joueur sans indemnité de transferts, doté d'une expérience significative de la Ligue 1 et du football international en général, était particulièrement alléchante. Mais devant les exigences salariales de l'ancienne gloire de l'OL, les dirigeants phocéens se sont très rapidement ravisés et une offre au rabais n'aurait eu aucune chance de séduire le joueur néerlandais.
En effet, nos confrères affirment que le salaire demandé par Memphis Depay était nettement supérieur à ce que l'OM était prêt à mettre pour le signer. Une piste qui tombe à l'eau et qui en dit beaucoup sur la situation critique dans laquelle se trouve le club de la Canebière. L'été risque d'être très long, si les idées de Grégory Lorenzi se heurtent encore à la barrière financière.

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D'accord je note

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

parle français au moins ou soit plus courtois

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^

Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2

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