OM : Haissem Hassan, le coup de coeur de Lorenzi

A la recherche d'un nouvel ailier droit après le départ de Mason Greenwood, l'Olympique de Marseille s'est penché sur le dossier Haissem Hassan. La révélation égyptienne du dernier Mondial n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Oviedo.

Définitivement parti de l' Olympique de Marseille après deux saisons prolifiques, Mason Greenwood laisse un trou béant dans le secteur offensif phocéen. Désireux de retrouver un joueur pour le remplacer, Bruno Genesio espère pouvoir compter sur un recrutement rapide. Et quoi de mieux que la Coupe du monde comme vitrine pour trouver la perle rare ? Parmi les différentes pistes pour ce poste d'attaquant droit présentes dans la short-list phocéenne, on retrouve la révélation égyptienne Haissem Hassan, entre autres.

L'OM tente Haissem Hassan

Comme l'indique The Sun, l'OM fait partie des prétendants au recrutement de l'international égyptien de 24 ans. Auteur d'un Mondial remarqué, le gaucher né à Bagnolet s'est logiquement ouvert les portes d'un club de plus grande notoriété que le Real Oviedo, pensionnaire de deuxième division espagnole. Priorité du Celtic FC, Haissem Hassan a donc aussi tapé dans l'oeil de la cellule de recrutement marseillaise. Un hypothétique transfert viendrait répondre aux critères de la nouvelle direction sportive : des recrutements ambitieux mais à des prix raisonnables.

Pour l'heure, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à seulement 3,5 millions d'euros. Toutefois, ses prestations remarquées à la Coupe du monde 2026 sur le sol américain vont forcément permettre au Real Oviedo de demander un montant relativement plus élevé pour accepter de le vendre. A l'inverse, Haissem Hassan n'a pas marqué un seul but au cours de la saison dernière et n'a garni ses coéquipiers que de 3 passes décisives. Un bilan qui reste famélique pour un joueur qui n'est pas à l'abri de connaître le même sort qu'Azzedine Ounahi à son époque : après un Mondial 2022 époustouflant, il avait signé à l'OM sans connaître de succès sur la Canebière.