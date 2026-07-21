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La FIFA ne se cache même plus et supprime le rouge de Paredes

Mondial 202621 juil. , 13:30
parGuillaume Conte
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Expulsé pour avoir frappé deux joueurs espagnols à l’issue de la rencontre, Leandro Paredes a réussi à voir son carton rouge être retiré par la FIFA.
Désireuse de ne pas écorner son image pourtant si critiquée pendant ce mondial, la FIFA ne prévoit pas de taper trop fort sur l’Argentine, étonnement protégée pour son comportement anti-sportif pendant toute la compétition. Et quelques jours après la finale, la très sérieuse BBC dévoile une information troublante. L’arbitre de la rencontre, Slavko Vincic, avait notifié le carton rouge donné à Leandro Paredes pour avoir frappé Garcia et Gavi après le coup de sifflet final, comme il en a parfaitement le droit. Cela a même été annoté sur le site officiel de la FIFA comme carton rouge après la rencontre.

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Avant d’être supprimé discrètement quelques temps plus tard. De quoi surprendre Dale Johnson, journaliste sportif de la BBC qui couvre le Mondial, et qui est allé aux renseignements. « Il a été initialement noté par la FIFA que Paredes avait été expulsé par l’arbitre pour avoir pris Eric Garcia à la gorge. Son carton rouge a été enlevé des annotations ensuite. La FIFA a confirmé à la BBC qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise », livre le journaliste anglais.
Une décision étonnante, qui permet donc à Paredes de ne pas être suspendu. Toutefois, la FIFA a bien ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre des joueurs argentins et de leur comportement après la finale, puisqu’il apparait que plusieurs joueurs ont frappé des Espagnols en douce pendant les célébrations. Mais vue la tendance actuelle, personne ne se fait trop d’illusions et l’instance dirigée visiblement conjointement par le prix de la paix FIFA Donald Trump et Gianni Infantino devrait se contenter de quelques remontrances aux joueurs argentins.
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