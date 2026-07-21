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Mbaye vendu, le PSG fixe une énorme condition

PSG21 juil. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Ibrahim Mbaye souhaite quitter le club de la capitale, lui qui ne devrait pas manquer de propositions pour poursuivre sa carrière.
Ibrahim Mbaye veut obtenir davantage de temps de jeu et souhaite donc quitter le PSG. Luis Enrique lui a accordé moins de confiance en fin de saison dernière, ce qui a conforté sa décision de chercher un nouveau défi ailleurs. L’international sénégalais va désormais devoir étudier les différentes offres qui lui seront transmises. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, même s’il faudra parvenir à un accord avec le Paris Saint-Germain, qui espère récupérer environ 50 millions d’euros dans l’opération.

Mbaye, la Roma y croit 

D’après les informations du Corriere dello Sport, l’AS Roma serait désormais très intéressée par Ibrahim Mbaye, notamment après l’échec frustrant du dossier Mason Greenwood. Le club italien ne souhaite toutefois pas réaliser une dépense importante pour le jeune attaquant et envisagerait plutôt un prêt avec option d’achat, fixée à environ 30 millions d’euros.
Pas certain que cette proposition suffise à convaincre le PSG de céder son joueur. Le club parisien souhaiterait en effet conserver un contrôle sur les droits futurs de Mbaye, notamment en cas de revente.

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En Angleterre, Aston Villa suit également de près la situation du joueur de 18 ans. Manchester United est aussi attentif au dossier. Les prochaines semaines devraient être décisives pour Ibrahim Mbaye, qui ne souhaite plus patienter au PSG et veut désormais lancer une nouvelle étape de sa carrière.
En 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, le natif de Trappes a inscrit 4 buts. Sa marge de progression ainsi que son profil dynamique jouent en sa faveur. De son côté, le PSG prépare déjà la suite de son mercato et souhaite notamment avancer sur les dossiers menant à Yan Diomande et Maghnes Akliouche.
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