Elections au Real Madrid, Manchester City explose de rire

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.
Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.
Ça va être tout bonnement insupportable.
A voir si c'est un Marin bis ou plus prometteur. Il va être intéressant de voir ce que le coach veut faire de lui, soit le placer n°3 derrière Marin et Safonov, donc vendre Chevalier. Soit le laisser à dispo des jeunes pour s'aguerrir et s'imprégner tranquillement du club, dans ce cas Chevalier devrait rester j'imagine.
Bienvenu Pep Genesio
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
🚨 Manchester City are completely relaxed about Erling Haaland immediate future, not expecting his exit at all this summer. City see Haaland staying and did not get any exit indication from the player, key part of the project also under Maresca. 🎥➕ youtu.be/2pZy8m3Vnok?si…