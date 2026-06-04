Elections au Real Madrid, Manchester City explose de rire

Erling Haaland au Real Madrid pour mener l'attaque avec Kylian Mbappé, c'est une promesse de l'opposant à Florentino Pérez aux élections du club merengue. Manchester City n'en revient pas.

Les Français y sont habitués, les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient. Cela marche comme cela aussi dans beaucoup d’endroits, y compris au Real Madrid où Florentino Pérez , vexé par les attaques à son égard dans les médias, a surpris tout le monde en demandant des élections présidentielles anticipées. Ce sera le dimanche 7 juin.

Haaland et Rodri au Real, c'est bouclé le 7 juin ?

Le principal opposant de Pérez est connu, il s’agit d’Enrique Riquelme, qui n’hésite pas à envoyer du lourd. Dans un passage sur le plateau d’El Hormiguero sur Antena 3, le candidat aux élections a dévoilé son programme pour séduire les socios et récolter des votes. Il a assuré que, contrairement à ce qu’affirmait Pérez, aucune part du club ne serait vendu. Et qu’au contraire, il allait faire venir deux stars de Manchester City : Rodri et Haaland. Riquelme est même allé plus loin, affirmant avoir un engagement contractuel avec la star norvégienne, tout en rajoutant à cela un contrat avec les socios signé devant notaire. « Si je manque à l’un de mes engagements concernant ces joueurs (Rodri et Haaland), j’ai signé une garantie stipulant qu’en cas de manquement, je prendrai en charge l’intégralité des cotisations des membres pour la saison suivante », a promis l’homme d’affaire espagnol, fondateur d’une société dans les énergies renouvelables.

Forcément, cette promesse électorale a fait réagir jusqu’à Manchester City. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club anglais ne croit pas une seule seconde aux paroles de Riquelme, et assure qu’il est totalement impossible de voir Haaland partir, même avec le départ de Pep Guardiola cet été. Le joueur a déjà fait savoir son envie de continuer chez les Sky Blues, et un tel départ ne se décide pas dans le courant de l’été. Sans compter que son contrat actuel court jusqu’en 2034, et lui permet de toucher un salaire de quasiment 30 millions d’euros par saison.