OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

Excellent en finale de Coupe du monde face à Lamine Yamal, l’international argentin Nicolas Tagliafico souhaite quitter l’OL, à un an de la fin de son contrat avec le club rhodanien.

Diminué physiquement en début de Mondial, Nicolas Tagliafico est revenu en forme sur la deuxième partie de la compétition. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais l’a prouvé en réalisant une très grande finale face à Lamine Yamal, quasiment inexistant dans son duel avec le solide latéral de l’OL. Le club rhodanien peut se féliciter de compter dans ses rangs un élément aussi expérimenté et fiable au haut niveau. Mais après avoir passé quatre ans à Lyon, Nicolas Tagliafico pourrait bien quitter le Rhône au mercato estival. Le journaliste Martin Costa de Radio Splendid confirme la tendance.

Selon lui, Nicolas Tagliafico a demandé à sa direction de quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival. Un choix fort de la part de l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam, qui avait prolongé deux ans à l’OL l’été dernier et qui a gagné son pari en disputant la Coupe du monde avec l’Argentine. L’heure est désormais de quitter la France aux yeux de Nicolas Tagliafico, dont l’avenir pourrait s’écrire… en Argentine. Le média El Crack Deportivo affirme que Boca Juniors fait du numéro 3 de l’Albiceleste sa priorité au poste de latéral gauche.

Tagliafico veut quitter l'OL cet été

Le président du club argentin Juan Roman Riquelme, qui a également un oeil sur le Marseillais Facundo Medina, sait qu’il sera plus simple d’attirer Nicolas Tagliafico cet été. Le Lyonnais n’a plus qu’un an de contrat et sa valeur marchande est de seulement 4 millions d’euros. Du côté de l’OL, on ne retiendra pas contre son gré le vice-champion du monde 2026 et on acceptera de le laisser partir en cas d’offre jugée satisfaisante.

Outre Boca Juniors, Nottingham Forest et La Corogne sont également intéressés par le défenseur lyonnais, dont l’avenir semble bel et bien s’écrire loin du Rhône. Un coup dur tout de même pour Paulo Fonseca, qui a toujours fait de Tagliafico l’un de ses tauliers depuis son arrivée à Lyon, au point d’en faire l’un de ses capitaines après Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté.