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Vinicius

Vinicius Jr se refait le visage, les internautes sont choqués

Foot Mondial21 juil. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Vinicius Jr compte repartir de l’avant après l’échec du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Le Brésilien souhaite du changement, et cela commencerait par son apparence physique.
Le Brésil n’est pas allé plus loin que les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, éliminé par la Norvège. Vinicius Jr n’aura pas réalisé une grande compétition. Le joueur du Real Madrid, qui peine toujours à trouver un accord pour prolonger son contrat, souhaite désormais repartir de l’avant.
Ces dernières semaines, l’attaquant brésilien semble avoir entamé une période de remise en question sur plusieurs aspects. L’ancien joueur de Flamengo a notamment été aperçu avec une apparence physique différente, ce qui n’a pas manqué d’interpeller les supporters et les observateurs du monde du football.

Vinicius a dit stop ? 

Selon les informations de Portal Leo Dias, la star du Real Madrid a profité de ses vacances pour subir une intervention au niveau du menton dans une clinique située à Goiás, afin de redéfinir certains traits de son visage. Un changement qui l’a rendu difficilement reconnaissable pour certains. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, cette transformation a largement fait réagir.
Certains internautes ont notamment commenté : « Si c’est parce que les gens se moquent de son physique qu’il a agi ainsi, ça veut dire qu’il est complexé. À un moment, l’avis des autres… » ; « On voit le vrai visage de l’être humain. Force à lui… » ; « C’est effrayant, mais compréhensible. Tous les trois jours, à chaque match, des gens se moquaient de lui. L’élimination et le penalty ont dû être la goutte de trop. » ; « Son harcèlement et le racisme ont fait des dégâts. Beaucoup de personnes y ont participé tout en adoptant un ton très moralisateur. J’ai beaucoup de peine pour lui » ou encore : « Ce n’est plus Vinicius Jr, c’est Denzel Washington Jr ! ».
Espérons que ce nouveau départ apporte davantage de sérénité et de bonheur à un joueur qui a souvent été la cible de critiques et de moqueries parfois injustifiées.
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tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!

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