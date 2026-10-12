City vacille, le Real se déplace pour Erling Haaland

City vacille, le Real se déplace pour Erling Haaland

Mercato
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Real Madrid souhaite profiter des possibles sanctions à l’encontre de Manchester City pour tenter l’énorme coup Erling Haaland. Le club merengue s’est déplacé en Angleterre à ce sujet ce week-end.
Malgré un contrat pharamineux le liant à Manchester City jusqu’en juin 2034, Erling Haaland pourrait-il quitter le club anglais dans les mois à venir ? Tout dépend des sanctions qui seront prises à l’encontre du vice-champion d’Angleterre, reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League. En cas de relégation par exemple, rien ne dit qu’Erling Haaland ne demandera pas son départ de Manchester City. Si tel était le cas, les clubs européens seraient nombreux à se positionner sur l’attaquant norvégien.
Le PSG a déjà été cité mais en Espagne, le nom du Real Madrid revient avec beaucoup d’insistance. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, pour qui le club merengue s’est même déplacé à Anfield ce dimanche dans le cadre du match entre Liverpool et Manchester City. « Un représentant du Real Madrid a été aperçu à Anfield pour observer Erling Haaland » écrit le journaliste sur X avant de poursuivre. « Le Real Madrid et Barcelone suivent de près les clauses libératoires clés dans le contrat du buteur norvégien avec Manchester City » ajoute-t-il, puis de conclure.

Le Real présent à Liverpool pour Haaland

« Au milieu des tensions croissantes autour de Kylian Mbappé au Bernabeu, le Real Madrid insiste sur le fait qu’un transfert pour Haaland ne signifie pas que Mbappé doit partir » insiste notre confrère. Le Real Madrid ne s’interdit donc pas d’associer le capitaine de l’équipe de France à Erling Haaland dans un futur proche, ce qui pousserait en revanche Vinicius vers la sortie de façon quasiment inévitable. Reste que du côté de Manchester City, on compte bien éviter de lourdes sanctions et donc une relégation. Et ainsi conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, dont évidemment Erling Haaland.

Lire aussi

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSGHaaland confirme avoir un gros faible pour le PSG
Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirmeHaaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme
Articles Recommandés
Ligue des champions - Le trophée
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

Paris Sportifs La Cote De Psg City Doublee Pour Rapporter Gros
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros

Lasse En Ligue 1 Le Public Peut Tout Gacher
ASSE

L'ASSE en Ligue 1, le public peut tout gâcher

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Fil Info

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros
L'ASSE en Ligue 1, le public peut tout gâcher
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
TV : Le patron de Ligue1+ dévoile l’audience d'OM-PSG
L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal
L1 : Létang refait des siennes, Le Havre contre-attaque
Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe
OM : La moitié de l'équipe envoyée en Ligue 2

Derniers commentaires

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

Bradley Barcola a toujours été talentueux... et pourtant... ça n'a pas empêché le PSG de le mettre sur le banc pour ensuite s'en débarrasser. Résultat... le PSG le regrette ! ^^

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

Tu devrais comprendre ce que tu lis. Mais... il n'y a rien à faire pour toi ! Tu ne sais toujours pas lire.

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.

Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

C est pour ça qu il est venu pleurer apres pour dire que Paris avait besoin d un joueur comme lui .Trajectoire ? Attendons la sanction de city

Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

2022-2023 avant le premier sacré du PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading