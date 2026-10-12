City vacille, le Real se déplace pour Erling Haaland

Le Real Madrid souhaite profiter des possibles sanctions à l’encontre de Manchester City pour tenter l’énorme coup Erling Haaland. Le club merengue s’est déplacé en Angleterre à ce sujet ce week-end.

Le PSG a déjà été cité mais en Espagne, le nom du Real Madrid revient avec beaucoup d’insistance. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, pour qui le club merengue s’est même déplacé à Anfield ce dimanche dans le cadre du match entre Liverpool et Manchester City. « Un représentant du Real Madrid a été aperçu à Anfield pour observer Erling Haaland » écrit le journaliste sur X avant de poursuivre. « Le Real Madrid et Barcelone suivent de près les clauses libératoires clés dans le contrat du buteur norvégien avec Manchester City » ajoute-t-il, puis de conclure.

Le Real présent à Liverpool pour Haaland

« Au milieu des tensions croissantes autour de Kylian Mbappé au Bernabeu, le Real Madrid insiste sur le fait qu’un transfert pour Haaland ne signifie pas que Mbappé doit partir » insiste notre confrère. Le Real Madrid ne s’interdit donc pas d’associer le capitaine de l’équipe de France à Erling Haaland dans un futur proche, ce qui pousserait en revanche Vinicius vers la sortie de façon quasiment inévitable. Reste que du côté de Manchester City, on compte bien éviter de lourdes sanctions et donc une relégation. Et ainsi conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, dont évidemment Erling Haaland.