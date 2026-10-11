Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

Le PSG affronte Manchester City mercredi en Ligue des Champions, un match qu’Erling Haaland attend avec impatience, le buteur norvégien n’ayant aucun mal à avoué qu’il avait un gros faible pour le club parisien.

Ces derniers temps, une petite musique revient avec insistance : un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour Erling Haaland et une possible offensive du club de la capitale en cas de relégation de Manchester City en Championship. La situation de l’attaquant norvégien est suivi par les plus grands clubs de la planète et cela même si Haaland est lié à Manchester City jusqu’en juin 2034. A quatre jours d’un match très attendu entre les deux clubs en Ligue des Champions, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a été invité à s’exprimer sur le double champion d’Europe en titre.

Et s’il n’évoque pas directement un potentiel transfert au PSG dans les années à venir, Erling Haaland s’est dit « fasciné » par l’équipe que Luis Enrique et Luis Campos ont réussi à créer dans la capitale française. « Ils sont champions d’Europe deux fois d’affilée, ce qui n’est pas normal. Ils ont des joueurs extraordinaires, ils jouent un football extraordinaire » a avoué Erling Haaland au micro de Margot Dumont sur Canal+ avant de poursuivre.

« Ils ont deux latéraux incroyables… enfin toute l’équipe est spéciale mais ces latéraux qui ne font que monter et descendre, avec Mendes et Hakimi… C’est tellement fascinant que je ne saurais l’expliquer » a lancé l’attaquant norvégien de Manchester City, couvrant de louanges le Paris SG dans une interview accordée à la chaîne cryptée. Un message qui ne passera pas inaperçu au sein de la direction parisienne, où l’on reste très attentif à la situation de Manchester City et aux possibles sanctions qui pourraient toucher le club anglais dans les prochains mois.

Nul doute par exemple qu’en cas de relégation, il sera très difficile pour le vice-champion d’Angleterre en titre de conserver un élément tel qu’Erling Haaland.