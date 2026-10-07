Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

PSG
parCorentin Facy
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La situation de Manchester City est suivie de près par de nombreux clubs européens dont le PSG. En cas de relégation du club anglais, Rayan Cherki ou encore Erling Haaland pourraient s’en aller.
Responsable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League, Manchester City est sous la menace de très lourdes sanctions. Des amendes, des interdictions de recrutement, des retraits de points et peut-être même une relégation en Championship, voire plus bas. Dans ce cas de figure, qui serait bien sûr le pire pour le club anglais, les plus grandes stars de l’effectif demanderont à s’en aller. Une situation suivie avec intérêt par les cadors européens, dont le Paris Saint-Germain.
Le journaliste Christian Falk de Bild confirme que si Manchester City venait à être lourdement sanctionné, le PSG pourrait se positionner de façon concrète pour recruter Erling Haaland. « Si Manchester City descend en divisions inférieures, il est peu probable qu'il conserve ses joueurs vedettes, et dans ce cas, le Bayern pourrait être intéressé par certains d'entre eux, en fonction de leurs salaires et du prix demandé » explique d’abord le journaliste, reliant l’actualité de City au Bayern Munich, avant d’ajouter un détail très intéressant qui concerne le PSG.
« Cependant, Haaland est l'un des joueurs les mieux payés de Manchester City, et des clubs comme le Real Madrid, le PSG, Barcelone et même Arsenal pourraient se permettre de modifier leur grille salariale pour l’accueillir » détaille ce journaliste, dont les informations sont généralement très fiables en période de mercato. Le potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour Erling Haaland en cas de relégation de Manchester City, qui ressemblait plus à une rumeur qu’à autre chose, se transforme de plus en plus en information crédible et à suivre.

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Du côté des suiveurs parisiens, on serait en tout cas très heureux de pouvoir accueillir un élément tel que le buteur norvégien, même si son contrat très longue durée à Manchester City (juin 2034) le rend difficilement accessible pour le moment.
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