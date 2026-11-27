Officiel : Mbappé ne quittera pas le LOSC libre
LOSC•
parEric Bethsy
Alors que son contrat devait expirer en juin prochain, Ethan Mbappé a prolongé son bail au LOSC. Le milieu offensif de Lille a signé pour deux années supplémentaires. Le voilà désormais lié au club nordiste jusqu'en 2029. Une bonne nouvelle pour les Dogues qui n'ont plus à craindre son départ libre au terme de la saison.
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Conflit d'intérêt !... encore !!!!
Nico Paz humilie le Real et pense au PSG
Vous êtes vraiment des daubes à Foot01 ! 😆😂
Nico Paz humilie le Real et pense au PSG
Ya que toi modo qui ce fait humilié
OL-Lillestrom : Le Groupama Stadium va sonner creux
Abonné VN depuis 1995 je pense etre plus au fait que toi sur la chose... quelques dizainne de frauduleux cest pas des milliers.... les 56 000 hier soir cest pas du aux 4 minot qui sont rentré bâché avant le match et aux potentiel vigil véreux.. avec les caméras quil y a a tout les tourniquet des entré je doute que ce soit coutume cette histoire
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
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|13
|23
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|7
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|2
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|5
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|22
|0
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|3
|10
|9
|1
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|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
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|5
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|15
|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
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|11
|3
|2
|6
|14
|25
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|10
|11
|3
|1
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|0
|2
|9
|10
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