OL : Il y avait pénalty sur Openda

Ce match , on ne devais pas le gagner, même si on en avait les moyens je pense. Entre l'arbitre (le pauvre je suis certain qu'il ne l'a pas fait volontairement) complètement à la rue et l'équipe sur le terrain où l'on voit que l'on joue clairement la ligue 1 "et ce n'est pas pour me déplaire".