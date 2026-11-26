L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
parAlexis Rose
12e journée de Ligue 1 :
Vendredi 27 novembre
20h45 : Stade Brestois - Paris FC (sur Ligue 1+)
Samedi 28 novembre
17h15 : SCO Angers - RC Lens (sur Ligue 1+)
20h45 : Paris Saint-Germain - FC Lorient (sur Ligue 1+ 3)
OGC Nice - Troyes (sur Ligue 1+ 6)
Le Mans FC - Lille OSC (sur Ligue 1+ 4)
Havre AC - Strasbourg (sur Ligue 1+ 5)
Dimanche 29 novembre
15h00 : AJ Auxerre - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
17h15 : Toulouse FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+)
20h45 : Olympique Lyonnais - AS Monaco (sur Ligue 1+)
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Derniers commentaires
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
Leverkussen s'est fait battre à domicile par l'OM , à la 4e journée, et la prochaine, c'est le Celta qui va à l'OM, donc, ils peuvent le faire.
OL : Il y avait pénalty sur Openda
On a eu la totale ce soir
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
Saaaammmaman la p*te!! Vite qu’on vous casse le cul chez nous petite sal*ope
OL : Il y avait pénalty sur Openda
Ce match , on ne devais pas le gagner, même si on en avait les moyens je pense. Entre l'arbitre (le pauvre je suis certain qu'il ne l'a pas fait volontairement) complètement à la rue et l'équipe sur le terrain où l'on voit que l'on joue clairement la ligue 1 "et ce n'est pas pour me déplaire".
OM-Levski : Gouiri rate sa panenka, il se fait détruire
Bien ce que je disais il a le boulard ce type et se prend pour un autre sur des pénos
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