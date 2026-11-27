12e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le Blé

But pour le Stade Brestois 29 : Zogbé (21e)

Dans le choc des équipes en forme du moment, c’est Brest qui s’est imposé face au Paris FC (1-0). Un succès mérité pour des Brestois un peu plus efficaces. Comme on pouvait s’y attendre, les deux formations étaient là pour jouer. Et sur la première véritable occasion de la partie, le latéral droit Zogbé (1-0, 21e) inscrivait le seul but de la rencontre, juste après le poteau touché par son coéquipier Ajorque.

Les Parisiens ont bien tenté de réagir, surtout dès le début de la deuxième période avec les entrées de Kebbal et Matondo. Mais ce dernier a trouvé la barre au retour des vestiaires, tandis que ses partenaires Koleosho et Sinayoko se sont heurtés au gardien Selvik, très en vue et un brin chanceux lorsque Matondo a expédié sa reprise au-dessus à la dernière seconde ! Qu’importe, Brest s’offre une quatrième victoire consécutive et grimpe provisoirement à la troisième place de Ligue 1, avec deux points de retard sur le PFC.