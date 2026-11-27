Inarrêtable, Brest monte sur le podium
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Avant de penser à son avenir dans le Football, Achraf Hakimi devrait ne pas oublier qu'il va bientôt passer devant la Cour Criminelle Départementale pour viol... ou il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Conflit d'intérêt !... encore !!!!
Vous êtes vraiment des daubes à Foot01 ! 😆😂
Ya que toi modo qui ce fait humilié
Abonné VN depuis 1995 je pense etre plus au fait que toi sur la chose... quelques dizainne de frauduleux cest pas des milliers.... les 56 000 hier soir cest pas du aux 4 minot qui sont rentré bâché avant le match et aux potentiel vigil véreux.. avec les caméras quil y a a tout les tourniquet des entré je doute que ce soit coutume cette histoire
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15