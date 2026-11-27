TV : beIN Sports récupère le PSG
L'adversaire encore méconnu
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Quand Canal+ était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et diffusait le Championnat de France (les matchs du PSG faisant partie), personne ne parlait de conflit d'intérêts. Mais depuis que ce sont des Arabes qui sont devenus propriétaires du PSG, les haters et les racistes ne cessent de parler de conflit d'intérêts.
Avant de penser à son avenir dans le Football, Achraf Hakimi devrait ne pas oublier qu'il va bientôt passer devant la Cour Criminelle Départementale pour viol... ou il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Conflit d'intérêt !... encore !!!!
Vous êtes vraiment des daubes à Foot01 ! 😆😂
Ya que toi modo qui ce fait humilié
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15