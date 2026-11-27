En tant que vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Coupe Intercontinentale en décembre. Les Parisiens ne connaissent pas encore l’identité de leur futur adversaire. Mais le club de la capitale sait au moins qui sera le diffuseur de la rencontre.

Avant de penser aux vacances et aux fêtes de fin d’année, les joueurs du Paris Saint-Germain seront très sollicités. Pas moins de quatre matchs attendent les Parisiens en l’espace de 13 jours en décembre. L’enchaînement commencera avec un déplacement à Toulouse vendredi prochain lors de la 13e journée de Ligue 1, et se terminera par un rendez-vous international. En tant que vainqueur de la Ligue des Champions, le club de la capitale va en effet disputer la finale de la Coupe Intercontinentale le mercredi 16 décembre à 17 heures, juste avant la trêve hivernale.

L'adversaire encore méconnu

Pour le moment, le tenant du titre, qui avait battu Flamengo (1-1, 2 tab à 1) l’année dernière, ignore encore l’identité de son futur adversaire. Le Paris Saint-Germain devra attendre la demi-finale du 12 décembre à laquelle participera le Mamelodi Sundowns FC. Les Sud-Africains seront opposés au vainqueur du match entre les Mexicains de Toluca FC, champion de la Concacaf, et le futur gagnant de la Copa Libertadores qui s’affronteront le 9 décembre. En attendant, l’actuel leader de Ligue 1 connaît au moins le diffuseur de sa finale.

Selon les informations de RMC, il s’agira de beIN Sports. La chaîne franco-qatarie a obtenu les droits TV de cette partie au stade Ahmad ben Ali d’Al Rayyan au Qatar. L’ancien co-diffuseur du championnat français, dont le contrat pour la retransmission d’un match par journée avait pris fin au terme de la saison dernière, va donc retrouver le Paris Saint-Germain sur son antenne le temps d’un match. Et peut-être plus encore si beIN Sports participe et remporte l’appel d’offres lancé par la Ligue de Football Professionnel.