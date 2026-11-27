Utilisé à toutes les sauces, Khalis Merah s'est trouvé un nouveau poste sous les ordres de Carlos Vicens, persuadé qu'il peut rendre des services à l'OL en sentinelle.

L’OL a sorti une bien triste prestation en Europa League ce jeudi, ce qui lui vaut une position inconfortable au classement. Avec ce 0-0, les Lyonnais voient le Top8 s’éloigner, avec désormais deux points de retard à trois journées de la fin de la phase de poule. Carlos Vicens vient d’arriver et cherche encore la bonne formule, mais le retour de blessure de Loïs Openda pourrait bien avoir une conséquence radicale pour Khalis Merah.

Merah, le milieu qui peut jouer partout

Assez à l’aise à un poste de milieu de terrain très avancé, voire de faux numéro 9, le jeune lyonnais est redescendu bien bas pour jouer en sentinelle devant la défense contre Lilleström. A l’heure où Tyler Morton peine à se remettre de sa pubalgie, le choix de l’entraineur espagnol a été osé, mais plutôt réussi aux yeux de L’Equipe.

« Face à une opposition assez faible, il avait le temps de s'organiser et on le voyait partout, une impression corroborée par les chiffres : à la mi-temps, il avait déjà touché 78 ballons, réussi 52 passes dans le camp adverse, remporté la plupart de ses duels et donné un caviar à Kaïl Boudache », a fait savoir le quotidien sportif, corroboré par les impression de Carlos Vicens en personne.

L’entraineur de l’OL a trouvé cette première très intéressante, et nul doute que cela pourra être répété à l’occasion. « Il joue avec beaucoup de personnalité, prend de bonnes décisions avec le ballon, il est doué techniquement. On a pensé qu'il pouvait nous aider à la construction, dicter le tempo, parfois lentement, parfois un peu plus rapidement. Il a fait du bon boulot », s’est justifié le technicien espagnol, qui valide donc cette tentative à l’heure où Tanner Tessmann a aussi besoin de souffler. Le milieu de terrain lyonnais, déçu par les performances globales de Bidstrup et Nartey, peut au moins compter sur Khalis Merah pour boucler les trous avec brio.