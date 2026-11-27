Chelsea perd encore, Xabi Alonso s'enfonce
parEric Bethsy
12e journée de Premier League
City Ground
Nottingham Forest - Chelsea 3-2
Buts pour Nottingham Forest : Igor Jesus (5e), Gibbs-White (51e sp, 72e)
Buts pour Chelsea : Emegha (54e, 89e)
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Derniers commentaires
Privé de CAN, Hakimi aura sa revanche le 2 décembre
Avant de penser à son avenir dans le Football, Achraf Hakimi devrait ne pas oublier qu'il va bientôt passer devant la Cour Criminelle Départementale pour viol... ou il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
TV : beIN Sports récupère le PSG
Conflit d'intérêt !... encore !!!!
Nico Paz humilie le Real et pense au PSG
Vous êtes vraiment des daubes à Foot01 ! 😆😂
Nico Paz humilie le Real et pense au PSG
Ya que toi modo qui ce fait humilié
OL-Lillestrom : Le Groupama Stadium va sonner creux
Abonné VN depuis 1995 je pense etre plus au fait que toi sur la chose... quelques dizainne de frauduleux cest pas des milliers.... les 56 000 hier soir cest pas du aux 4 minot qui sont rentré bâché avant le match et aux potentiel vigil véreux.. avec les caméras quil y a a tout les tourniquet des entré je doute que ce soit coutume cette histoire
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
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|N
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|+/-
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