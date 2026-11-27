OL-Lillestrom : Le Groupama Stadium va sonner creux

Abonné VN depuis 1995 je pense etre plus au fait que toi sur la chose... quelques dizainne de frauduleux cest pas des milliers.... les 56 000 hier soir cest pas du aux 4 minot qui sont rentré bâché avant le match et aux potentiel vigil véreux.. avec les caméras quil y a a tout les tourniquet des entré je doute que ce soit coutume cette histoire