En grande difficulté ces derniers mois, Malo Gusto n’est plus en odeur de sainteté à Chelsea. Les Blues pourraient suivre l’avis de Zinedine Zidane en faisant appel à Saël Kumbedi pour le remplacer.

Auteur d’une performance catastrophique avec l’équipe de France contre l’Italie à San Siro, Malo Gusto ne peut pas s’appuyer sur ses prestations avec Chelsea pour retrouver le moral. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais n’est pas dans les petits papiers de Xabi Alonso, qui n’en fait pas un titulaire depuis le début de la saison. Le natif de Décines-Charpieu semble dans une impasse chez les Blues, à tel point qu’un départ est évoqué dès cet hiver.

Malgré un long contrat le liant à Chelsea jusqu’en juin 2030, Malo Gusto sera sacrifié par sa direction en cas de belle offre dans les semaines à venir. Pour le remplacer, Chelsea pourrait se positionner sur un autre latéral droit français selon The Athletic. Le média anglophone explique que Saël Kumbedi, sélectionné par Zinedine Zidane lors du précédent rassemblement et qui a joué à la place de Malo Gusto contre la Turquie, a les faveurs de la direction londonienne. Et que Chelsea est très tenté par l'idée de vendre l'ancien lyonnais.

« Tottenham suit de près Saël Kumbedi, le latéral droit français de 21 ans de Wolfsburg, dans l’optique de renforcer sa défense. Chelsea, Fulham et City suivent également l’évolution du jeune défenseur. Sa polyvalence, qui lui permet d’être efficace sur les deux ailes, est considérée comme un atout majeur par les clubs de Premier League qui s’intéressent à lui » confirme de son côté le journaliste Ekrem Konur.

Après avoir reçu la validation de Zinedine Zidane, qui l’a convoqué à la surprise générale malgré son statut de joueur de deuxième division, Saël Kumbedi a de belles opportunités qui s’offrent à lui. Reste maintenant à voir si Wolfsburg, actuel 4e de Bundesliga 2 et qui vise la montée à l’issue de la saison, acceptera de s’affaiblir en janvier avec le départ de son meilleur défenseur.