Injouable avec le PSG, solide avec le Maroc, Achraf Hakimi n'a peut-être pas remporté la CAN 2025 avec la décision de la semaine dernière, mais personne ne voit le Ballon d'Or africain lui échapper.

Fin d’un interminable feuilleton qui n’aura pas mis en avant le football africain, puisque le Sénégal a été déclaré champion d’Afrique par le Tribunal Arbitral du Sport, qui a décidé que le fait que l’arbitre et le Maroc acceptent de reprendre le match après la sortie du terrain des Sénégalais valait acceptation des conditions de jeu. Un vaste débat qui divise forcément, et cela aurait été le cas quelle que soit la décision finale.

Hakimi trop fort avec le PSG

Pour les Marocains, qui avaient perdu la finale sur le terrain, c’est tout de même une deuxième douche froide, puisque la CAF avait donné la victoire aux Lions de l’Atlas quelques mois après la compétition. Taulier du Maroc, Achraf Hakimi a forcément pris un coup sur la tête, même s’il peut surtout s’appuyer sur la nouvelle saison incroyable qu’il réalise avec le PSG.

Et cet état de forme en plus des titres majeurs remportés avec le club de la capitale, doivent lui valoir le titre de Ballon d’Or africain. C’est ce qu’affirme clairement Mustapha El Haddaoui, légende du football marocain passée par Nice, Lens et Angers notamment.

« Hakimi a remporté la Ligue des Champions, le championnat de France, le Trophée des Champions et la Coupe Intercontinentale de la FIFA. Tous les ans, il gagne des titres et à chaque fois, il joue un rôle important dans les victoires de son club. Il a un entraîneur (Luis Enrique) qui lui a donné les moyens de progresser. Il est régulier, performant, travailleur et humble, car malgré la réussite, il n’a pas changé d’attitude. Il assume ses responsabilités, tant en club qu’en sélection nationale. Il est au summum. Je pense que tout le monde, ou presque, a compris qu’il est le grand favori pour remporter ce Ballon d’or africain », a résumé El Haddaoui pour Africa Foot.

Pour le moment, le latéral du PSG est en concurrence avec deux de ses compatriotes : Brahim Diaz et Ismaël Salirai, ainsi que les Sénégalais Sadio Mané et Pape Gueye.