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Haaland 2027, le Real Madrid prépare un coup de génie

Liga
parAlexis Rose
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Cible de longue date du Real Madrid, Erling Haaland pourrait bien rejoindre l’Espagne la saison prochaine, surtout si son club de Manchester City venait à être sanctionné par la Premier League.
Un peu comme Kylian Mbappé auparavant, de nombreux suiveurs du football européen pensent qu’Erling Haaland portera un jour le maillot du Real Madrid. Passé par l’Allemagne et maintenant en Angleterre, où il brille avec Manchester City, l’attaquant norvégien a de grandes chances de découvrir l’Espagne un jour. Et pourquoi dès 2027 ? Le président du Real l’espère en tout cas. Suiveur de longue date du buteur de 26 ans, le club madrilène serait même très confiant à l’idée de recruter Haaland lors du prochain mercato estival. Il faut dire que son club de Manchester City pourrait faire l’objet de sanctions pour des violations majeures des règles financières de la Premier League.

Haaland libre de signer au Real Madrid en 2027 ?

Cette éventualité de voir City à terre, Madrid en a parfaitement conscience. Et pour Nick Harris, le Real va bel et bien foncer sur Haaland en 2027. « Florentino Pérez est de plus en plus confiant dans le fait qu’Erling Haaland sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine, selon une source ayant déjeuné récemment avec lui. Parallèlement, les agents de plusieurs joueurs de Manchester City étudient la possibilité pour leurs clients de partir via un transfert libre, au cas où tous les recours du club échoueraient », avoue le journaliste anglais.

Le possible duo Haaland - Mbappé fait rêver

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Cette possibilité de voir Haaland sous le maillot du Real enchante en tout cas Michael Ball. « J'ai toujours eu l'impression que sa carrière suivait une progression très claire. Il a brillé à Dortmund, puis a rejoint City, le club qu'il soutenait enfant, avec l'ambition d'y tout gagner. L'étape suivante pourrait consister en un nouveau défi majeur, peut-être au Real Madrid. J'ai du mal à l'imaginer rester en Premier League s'il quitte City. Il souhaite découvrir différents environnements et atteindre divers objectifs. En tout cas, une chose est sûre : voir Haaland et Mbappé réunis, ce serait un spectacle fantastique », a expliqué, sur TEAMtalk, l'ancien joueur de Man City, qui rêve donc de voir un duo Mbappé - Haaland du côté de Madrid.
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