Propulsé en tant que numéro deux en équipe de France, Guillaume Restes peine à convaincre les observateurs. Un scepticisme partagé au sein du staff de Zinedine Zidane après France-Turquie.

Une nouvelle ère a démarré en équipe de France avec la nomination de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps et les chantiers sont nombreux. Le poste de gardien de but n’y échappe pas avec la mise à l’écart de Brice Samba durant les deux premiers rassemblements de l’ère Zidane. Un joueur a en revanche bénéficié de la confiance du nouveau sélectionneur et de son entraîneur des gardiens, il s’agit de Guillaume Restes . Malgré une certaine forme d’irrégularité en club, le Toulousain a été appelé lors des deux rassemblements en septembre puis en novembre.

Restes n'a pas rassuré contre la Turquie

Mieux, il compte déjà deux sélections. Après avoir démarré le match retour contre la Belgique au Stade de France lors du rassemblement précédent, Restes a remplacé Mike Maignan à la mi-temps de France-Turquie dimanche. Le Toulousain n’a pas rassuré les observateurs en raison d’un jeu au pied trop fébrile et d’une certaine forme de passivité sur le but turc. Des critiques émises en externe qui trouvent un écho au sein du staff de Zinedine Zidane selon RMC. La radio affirme que le staff a jugé « peu convaincante » la prestation de Guillaume Restes face à la Turquie dimanche soir à Bordeaux.

Fabien Barthez lui reprocherait notamment d’être resté sur sa ligne lors du but encaissé sur corner. Le manque de sérénité du Toulousain a par ailleurs transpiré et n’a pas rassuré le staff tricolore. Le chantier reste donc plus ouvert que jamais sur le poste de gardien de but. Derrière l’indiscutable Mike Maignan, très solide lors des deux premiers rassemblements de l’ère Zinedine Zidane, le flou est total. Guillaume Restes, Robin Risser, Jean Butez voire Brice Samba peuvent espérer récupérer le rôle de numéro deux, sans que personne ne parvienne à se détacher pour le moment.