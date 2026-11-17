L’OL a confirmé une mauvaise nouvelle au sujet de Tyler Morton, lequel sera éloigné des terrains jusqu’au mois de février.

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a subi la semaine dernière une intervention chirugicale afin de soigner ses douleurs récurrentes aux adducteurs, écrit le club rhodanien dans un communiqué publié ce mardi après-midi. « Le milieu de terrain va désormais entamer sa rééducation, avec l’objectif de retrouver les terrains dans le courant du mois de février. Le staff médical de l'Olympique Lyonnais restera pleinement mobilisé pour l’accompagner tout au long de sa convalescence » explique l’OL sur son site internet.

L’absence longue durée de Tyler Morton représente forcément un gros coup dur pour Lyon et pour son nouvel entraîneur Carlos Vicens. Les Gones s’appuieront durant l’indisponibilité de Morton sur des joueurs tels que Tessmann, Bidstrup ou encore Tolisso et Merah au milieu de terrain. L’Anglais a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues (1 but) dont 7 en Ligue 1 depuis le début de la saison.