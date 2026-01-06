Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !

Vinícius Júnior n’est toujours pas parvenu à prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui expirera en juin 2027. Le Brésilien suscite l’intérêt de plusieurs clubs, même s’il n’est pas encore convaincu de quitter la capitale espagnole.

Le Real Madrid devrait connaître de grands changements lors de la prochaine intersaison. Il se dit que le club espagnol souhaite frapper fort sur le marché des transferts, certains joueurs clés étant susceptibles d’être remplacés. C’est notamment le cas de Vinícius Júnior. Bien que des négociations soient en cours pour prolonger son bail, aucun accord n’a été trouvé. Dans ce contexte, plusieurs clubs pourraient tenter leur chance pour le recruter, notamment Chelsea ou certaines équipes d’Arabie saoudite.

Vinicius Jr a une préférence

Selon les informations d’El Chiringuito, Vinícius Júnior n’ira pas à Chelsea l’été prochain. La raison ? Le club londonien ne peut pas assumer son salaire.

Si l’Arabie saoudite a, elle, de réelles chances de s’imposer dans ce dossier, le principal problème reste le joueur lui-même : Vinícius Júnior ne serait apparemment pas chaud à l’idée de quitter le Real Madrid. Defensa Central ajoute même que l’ancien de Flamengo a déjà prévenu Florentino Pérez de son souhait de rester encore de nombreuses années dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid et Vinícius Júnior disposent encore de temps pour trouver un accord. À défaut, il n’est pas exclu que le Brésilien décide de quitter le club, mais il le ferait en étant libre de tout contrat en juin 2027. Une situation loin d’être confortable pour l’écurie espagnole, qui redoute ce scénario. Il est probable que des garanties importantes devront également être accordées au joueur, dont le statut au Real Madrid est désormais menacé depuis l’arrivée récente de Kylian Mbappé. En attendant aussi d'en savoir plus sur son futur, Vinicius va devoir rester concentré sur le football. Les objectifs seront nombreux en 2026, que ce soit avec son club ou la sélection brésilienne.