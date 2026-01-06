ICONSPORT_270916_0321
Vinicius Junior

Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !

Mercato06 janv. , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
Vinícius Júnior n’est toujours pas parvenu à prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui expirera en juin 2027. Le Brésilien suscite l’intérêt de plusieurs clubs, même s’il n’est pas encore convaincu de quitter la capitale espagnole.
Le Real Madrid devrait connaître de grands changements lors de la prochaine intersaison. Il se dit que le club espagnol souhaite frapper fort sur le marché des transferts, certains joueurs clés étant susceptibles d’être remplacés. C’est notamment le cas de Vinícius Júnior. Bien que des négociations soient en cours pour prolonger son bail, aucun accord n’a été trouvé. Dans ce contexte, plusieurs clubs pourraient tenter leur chance pour le recruter, notamment Chelsea ou certaines équipes d’Arabie saoudite.

Vinicius Jr a une préférence 

Selon les informations d’El Chiringuito, Vinícius Júnior n’ira pas à Chelsea l’été prochain. La raison ? Le club londonien ne peut pas assumer son salaire.
Si l’Arabie saoudite a, elle, de réelles chances de s’imposer dans ce dossier, le principal problème reste le joueur lui-même : Vinícius Júnior ne serait apparemment pas chaud à l’idée de quitter le Real Madrid. Defensa Central ajoute même que l’ancien de Flamengo a déjà prévenu Florentino Pérez de son souhait de rester encore de nombreuses années dans la capitale espagnole.

Lire aussi

Le Real Madrid furieux contre Kylian MbappéLe Real Madrid furieux contre Kylian Mbappé
Le Real Madrid et Vinícius Júnior disposent encore de temps pour trouver un accord. À défaut, il n’est pas exclu que le Brésilien décide de quitter le club, mais il le ferait en étant libre de tout contrat en juin 2027. Une situation loin d’être confortable pour l’écurie espagnole, qui redoute ce scénario. Il est probable que des garanties importantes devront également être accordées au joueur, dont le statut au Real Madrid est désormais menacé depuis l’arrivée récente de Kylian Mbappé. En attendant aussi d'en savoir plus sur son futur, Vinicius va devoir rester concentré sur le football. Les objectifs seront nombreux en 2026, que ce soit avec son club ou la sélection brésilienne. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0051
PSG

Luis Enrique envoie balader le PSG

ICONSPORT_281144_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Les compos (20h00 sur BeIN 1)

ICONSPORT_266871_0044
OL

OL : Benjamin Dominguez, c'était une arnaque

Fil Info

06 janv. , 19:00
Luis Enrique envoie balader le PSG
06 janv. , 18:34
CAN 2025 : Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Les compos (20h00 sur BeIN 1)
06 janv. , 18:30
OL : Benjamin Dominguez, c'était une arnaque
06 janv. , 18:00
Bordeaux : Gérard Lopez nomme un nouveau roi du mercato
06 janv. , 17:40
OM : De Zerbi prépare son départ !
06 janv. , 17:30
« Il ne fait que marcher sur le terrain », il effraye l’OM pour Abdelli
06 janv. , 17:13
Le groupe du PSG pour le choc face à l’OM
06 janv. , 17:00
Un international français envoyé à l'ASSE

Derniers commentaires

OL : Le retour d'Endrick au Real déjà menacé

Faut pas attendre des miracles mais il est très bon très aimé des supporters du Real

OM : De Zerbi prépare son départ !

Va t en avec le trophée des champions 😂😂😅tu sera un roi dans le sud 😂😂😅😅 nous 1 c1 ,une c2 ,13 titres ,16 cup, une coupe intercontinentale et une super coupe. 😘 bye zerbi la ...mouche !!!!!

OM : De Zerbi prépare son départ !

Moins 7 sur le PSG moins 8 sur lens.....

OM : De Zerbi prépare son départ !

Avant meme qu'il arrive a marseille j'aimais pas ce type, il s'est toujours pris pour un autre.

OM : De Zerbi prépare son départ !

Il joue plus le titre alors ?????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading