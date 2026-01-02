ICONSPORT_280444_0121
Le Real Madrid furieux contre Kylian Mbappé

Victime d’une entorse au genou, Kylian Mbappé devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Son absence affaiblit et agace le Real Madrid, persuadé que sa course personnelle au record l’a incité à aggraver sa blessure.
Le Real Madrid commencera l’année 2026 sans Kylian Mbappé. Diminué avant la trêve, l’attaquant français a continué à jouer avec la douleur et souffre d’une entorse au genou. Le Merengue devrait manquer au moins trois semaines de compétition. Un coup dur pour la Maison Blanche privée de son buteur pour la Supercoupe d’Espagne. La situation a donc provoqué des tensions en interne où le Bondynois fait partie des personnes jugées responsables.
Certains estiment que Kylian Mbappé, au risque d’aggraver une blessure déjà existante, a serré les dents pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Finalement, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain l’a égalé avec ses 59 buts sous le maillot merengue en 2025. Pas de quoi atténuer la colère du club madrilène persuadé que son numéro 10 paye son obstination à vouloir disputer toutes les rencontres. Kylian Mbappé a même été aligné en Coupe du Roi contre Talavera (3-2), pensionnaire de troisième division espagnole. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Defensa Central ajoute que Xabi Alonso est également pointé du doigt.

Xabi Alonso encore fragilisé

Le Real Madrid considère que son entraîneur aurait dû ménager l’international tricolore. Probablement sous la pression de son attaquant, le successeur de Carlo Ancelotti l’a systématiquement utilisé au détriment du collectif qui se retrouve maintenant privé de son meilleur élément. Accusé par ses supérieurs, Xabi Alonso n’arrange pas sa situation, lui qui était annoncé sur la sellette il y a encore quelques semaines. Autant dire que le technicien a tout intérêt à ne pas précipiter le retour de Kylian Mbappé sur les terrains. Et ce même si le staff technique du Real Madrid pense son avant-centre capable de rejouer dès la semaine prochaine.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs18
Buts18
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

C'est impressionnant ce que tu trimballes toi!! Vous êtes de la même famille avec leparcsg et reds13? Flaco, c'est de la même portée que toi?

15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer

Idem. J'espère que la deuxième partie de saison nous fera changer d'avis.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il faut vraiment être bien dérangé et être un gros pervers pour confondre amour et paraphilie.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Alors pourquoi tu le dénigres? Comme tes potes incels, tu te paluches en lisant la déposition de sa maitresse brésilienne... Si tu avais un début d'intelligence, il devrait être ton idole. Même pas foutu d'être cohérent. Tu as toute la panoplie toi, crade, hideux et sot. Un rustre quoi.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il n'y avait aucun doute que tu sois présent sur cet article. Aucun doute n'ont plus que tu ne fasses ce genre de commentaire. Les frasques de Payet au Brésil et ceux de Greenwood quand il était à ManU sont exactement ce que tu aimes et l'univers mental qui est le tien. La fange et le crade sont ton élément. Et ça joue le père la vertu?! 😂 Quel Tartuffe tu fais.👺🤡

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

