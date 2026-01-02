Le Real Madrid furieux contre Kylian Mbappé

Victime d’une entorse au genou, Kylian Mbappé devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Son absence affaiblit et agace le Real Madrid, persuadé que sa course personnelle au record l’a incité à aggraver sa blessure.

Le Real Madrid commencera l’année 2026 sans Kylian Mbappé . Diminué avant la trêve, l’attaquant français a continué à jouer avec la douleur et souffre d’une entorse au genou. Le Merengue devrait manquer au moins trois semaines de compétition. Un coup dur pour la Maison Blanche privée de son buteur pour la Supercoupe d’Espagne. La situation a donc provoqué des tensions en interne où le Bondynois fait partie des personnes jugées responsables.

Certains estiment que Kylian Mbappé, au risque d’aggraver une blessure déjà existante, a serré les dents pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Finalement, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain l’a égalé avec ses 59 buts sous le maillot merengue en 2025. Pas de quoi atténuer la colère du club madrilène persuadé que son numéro 10 paye son obstination à vouloir disputer toutes les rencontres. Kylian Mbappé a même été aligné en Coupe du Roi contre Talavera (3-2), pensionnaire de troisième division espagnole. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Defensa Central ajoute que Xabi Alonso est également pointé du doigt.

Xabi Alonso encore fragilisé

Le Real Madrid considère que son entraîneur aurait dû ménager l’international tricolore. Probablement sous la pression de son attaquant, le successeur de Carlo Ancelotti l’a systématiquement utilisé au détriment du collectif qui se retrouve maintenant privé de son meilleur élément. Accusé par ses supérieurs, Xabi Alonso n’arrange pas sa situation, lui qui était annoncé sur la sellette il y a encore quelques semaines. Autant dire que le technicien a tout intérêt à ne pas précipiter le retour de Kylian Mbappé sur les terrains. Et ce même si le staff technique du Real Madrid pense son avant-centre capable de rejouer dès la semaine prochaine.