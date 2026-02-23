Une autre victime du PSG défend Chevalier

A l’instar de Lucas Chevalier, Kevin Trapp a été victime de l’impitoyable concurrence des gardiens au PSG entre 2015 et 2019. L’Allemand qui joue à présent au Paris FC a évoqué la situation de l’ancien Lillois.

En signant au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros l’été dernier, Lucas Chevalier ne s’attendait certainement pas à vivre une aventure si difficile. L’ancien Lillois a clairement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov et cette situation dure dans le temps. Une très grosse tuile pour le gardien tricolore à moins de six mois d’une Coupe du monde qu’il n’est plus certain de disputer.

En effet, Lucas Chevalier n’a plus de temps de jeu au PSG et pour Didier Deschamps, cette situation va devoir changer, sans quoi il emmènera un autre gardien pour épauler Mike Maignan et Brice Samba aux Etats-Unis. Kevin Trapp est sans doute l’un des mieux placés pour comprendre ce que vit actuellement Lucas Chevalier. De 2015 à 2029, le gardien allemand a vécu la même chose avec une concurrence impitoyable l’opposant à Salvatore Sirigu. Sur le plateau du Canal Football Club, le gardien du Paris FC a ainsi volé au secours de l’ancien dernier rempart du LOSC.

Il y a de la pression, il faut savoir subir ça, savoir s'adapter - Kevin Trapp sur Lucas Chevalier

« Donnarumma a aussi eu besoin de s'adapter, et il a fini par gagner la Ligue des Champions. Chevalier n'a pas perdu ses qualités en cinq mois. C'est une adaptation, il faut du temps. Au PSG, l'exigence est de gagner la Ligue des Champions, les ambitions sont différentes. Il y a de la pression, il faut savoir subir ça, savoir s'adapter. La moindre erreur coûte cher, parce qu'il n'y a vraiment pas la possibilité de se rattraper derrière. Il faut travailler, ne pas lâcher. Je suis sûr que c'est ce que fait Chevalier, mais après il y a les choix du coach, il faut le savoir. Mais je suis sûr qu'il va sans sortir » a analysé Kevin Trapp, qui est passé par là et qui sait à quel point le Paris SG peut être impitoyable dans sa gestion des gardiens.