OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Pour Samuel Umtiti, la défaite de l’Olympique Lyonnais à Strasbourg (3-1) dimanche n’est pas si étonnante. Malgré la folle série, l’ancien Gone avait remarqué des failles ces dernières semaines.

L’Olympique Lyonnais a fini par chuter. Tout proche de son record historique, le club rhodanien s’est arrêté à 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les hommes de Paulo Fonseca ont été stoppés à Strasbourg au terme d’une prestation nettement insuffisante. C’est évidemment un coup d’arrêt en ce qui concerne le résultat, mais pas forcément dans la manière, estime Samuel Umtiti. Ces dernières semaines, l’ancien Gone avait déjà constaté les difficultés des Lyonnais face à un pressing intense.

« Lyon reste quand même sur une ligne très fragile, a analysé le consultant de RMC. S'ils ont leur efficacité offensive, qu'ils marquent tout de suite un but et qu'ils arrivent à ne pas en encaisser… Mais ça, ce n'est pas à tous les matchs. Tu as des équipes qui mettent énormément d'intensité donc c'est dur. Dès qu'ils vont encaisser un but, qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour moi, c'est une équipe qui est encore un peu fragile à certains moments sur certaines situations. Il savent que sur deux-trois actions on peut les mettre en difficulté. »

Ils n'ont pas les ressources - Samuel Umtiti

« Strasbourg est allé les presser, les mettre en difficulté même sur les sorties de balle. Sur l'animation offensive, je n'ai rien vu alors que la plupart du temps ils arrivent à sortir. On sait que Fonseca travaille pas mal là-dessus. Je trouve qu'ils ont un peu de mal à jouer face à ces équipes-là. Ils n'ont pas les ressources. Pourtant techniquement ils ont des joueurs talentueux au milieu. Mais là, rien du tout », a conclu Samuel Umtiti, pas vraiment surpris par la défaite de son club formateur à la Meinau.