Paulo Fonseca

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

OL23 févr. , 17:00
parEric Bethsy
28
Pour Samuel Umtiti, la défaite de l’Olympique Lyonnais à Strasbourg (3-1) dimanche n’est pas si étonnante. Malgré la folle série, l’ancien Gone avait remarqué des failles ces dernières semaines.
L’Olympique Lyonnais a fini par chuter. Tout proche de son record historique, le club rhodanien s’est arrêté à 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les hommes de Paulo Fonseca ont été stoppés à Strasbourg au terme d’une prestation nettement insuffisante. C’est évidemment un coup d’arrêt en ce qui concerne le résultat, mais pas forcément dans la manière, estime Samuel Umtiti. Ces dernières semaines, l’ancien Gone avait déjà constaté les difficultés des Lyonnais face à un pressing intense.
« Lyon reste quand même sur une ligne très fragile, a analysé le consultant de RMC. S'ils ont leur efficacité offensive, qu'ils marquent tout de suite un but et qu'ils arrivent à ne pas en encaisser… Mais ça, ce n'est pas à tous les matchs. Tu as des équipes qui mettent énormément d'intensité donc c'est dur. Dès qu'ils vont encaisser un but, qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour moi, c'est une équipe qui est encore un peu fragile à certains moments sur certaines situations. Il savent que sur deux-trois actions on peut les mettre en difficulté. »
Ils n'ont pas les ressources
- Samuel Umtiti
« Strasbourg est allé les presser, les mettre en difficulté même sur les sorties de balle. Sur l'animation offensive, je n'ai rien vu alors que la plupart du temps ils arrivent à sortir. On sait que Fonseca travaille pas mal là-dessus. Je trouve qu'ils ont un peu de mal à jouer face à ces équipes-là. Ils n'ont pas les ressources. Pourtant techniquement ils ont des joueurs talentueux au milieu. Mais là, rien du tout », a conclu Samuel Umtiti, pas vraiment surpris par la défaite de son club formateur à la Meinau.

Ligue 1

22 février 2026 à 20:45
Strasbourg
Godo37'da Silva Moreira52'Panichelli83'
3
1
Match terminé
Olympique Lyonnais
Tolisso59'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
G. Yassine
StrasbourgStrasbourg
SORT
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
D. da Silva Moreira
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
A. Anselmino
StrasbourgStrasbourg
SORT
A. Omobamidele
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
85
ENTRE
N. Alejandro Tagliafico
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
R. Kluivert
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
28
Derniers commentaires

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Umtiti devrait fermer sa gueule... surtout avec la carrière qu'il a eue. C'est comme Domenech qui devrait la fermer quand il critique Endrick. Endrick... au moins lui... n'a pas besoin de manger de l'ail pour écarter ses adversaires en leur soufflant dans la gueule comme Domenech aimait tant le faire lorsqu'il était joueur.

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

De plus on a fait ça avec de nombreux bons joueurs blessés (la plupart de nos attaquants) avec 6 cartons rouges qui nous privent de joueurs plus d'une douzaine de matchs un entraineurs dans les tribune allez les gones

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Bjr OM , avant de prédire l'avenir des autres ,l'OL en l'occurrence, cest sympa de ta part, regarde ce qu'il est en train de se passer à l’OM, ayant une petite connaissance (hélas) sur le fonctionnement du système business américain, je me permets de prédire des jours pas tristes au sein du club ... chacun va tirer la couverture à soi, et il n'y aura aucun cadeau des uns envers les autres 😒 !!! , et ce , de la direction au vestiaire. Perso, ce n'est pas mon souhait, et comme le disent certains , cest à la fin de la foire qu'on compte les bouses

OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Ton avis domenec franchement on s’en tamponne

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Petit rappel 13 victoire et une défaite après avoir battu Lens , OM, 2 fois Lille, Monaco, et fait contre Strasbourg 1V et 1D Avec une équipe où on a 12 nouveaux joueurs depuis cet été Afonso Moreira, Tyler Morton, Pavel Sulc, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Dominik Greif, Roman Yaremchuk, Endrick, Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal, Noham Kamara achetés pour un montant total de 37 M d'euros a peine plus que Igor Paixão acheté 30 par l'OM (un des 19 nouveaux joueur de l'OM en 2025/2026) 12 joueurs moins cher que Ilya Zabarnyi acheté 63 M par le PSG en 2025 /2026 Et depuis cet été 8 jeunes du CDF sont devenus pros Khalis Merah, Rémi Himbert, Mathis De Carvalho, Tiago Goncalves, Fallou Fall, Prince Mbatshi Mukuba, Noham Kamara, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe On est pas surcotée , on est souscotée

