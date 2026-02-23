L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan

C'est une action de jeu passée inaperçue dimanche lors du match entre Nantes et Le Havre. Afin de permettre à ses coéquipiers musulmans de se restaurer, Anthony Lopes a provoqué l'intervention des soigneurs.

Le ramadan a officiellement commencé le mercredi 18 février et s’achèvera le 18 ou 19 mars, et forcément les sportifs professionnels qui pratiquent cette religion sont impactés. Le coup d'envoi du match entre Nantes et Le Havre ayant été donné à 17h15, certains footballeurs des deux équipes ne s'étaient donc pas alimentés depuis plusieurs heures. La LFP n'autorisant pas les pauses en plein match pour les joueurs qui respectent le ramadan, le carême, le kippour ou Ekadashi, Anthony Lopes s'est chargé de régler le problème. A la 74e minute du match, alors que le soleil était désormais couché, le gardien de but nantais s'est plaint d'une douleur à la cuisse, ce qui a nécessité l'intervention des soigneurs pendant de longues minutes. Pendant ce temps, comme l'a constaté Ouest-France, plusieurs joueurs des deux équipes sont venus se restaurer sur le bord du terrain, où les deux staffs avaient tout prévu.

Anthony Lopes n'a pas confirmé

S'il n'a pas voulu confirmer que ce souci physique, qui ne l'a pas empêché de finir la rencontre sans aucun problème, était une tactique mise en place pour permettre aux joueurs en plein ramadan de se nourrir, Anthony Lopes a souri lorsque cela lui a été demandé. Pour l'instant, les instances françaises du football n'ont pas l'intention de se pencher de nouveau sur ce sujet qui, à chaque fois qu'il est évoqué, suscite des polémiques. En faisant cela, l'expérimenté gardien de but du FC Nantes a évité une grosse prise de tête, ce qui est plutôt une bonne chose dans le climat actuel. Hasard du calendrier, dimanche prochain, ce sera encore une fois le FC Nantes qui est programmé pour le match de 17h15, ce sera à Lille.