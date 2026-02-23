ICONSPORT_360163_0086
Anthony Lopes - FC Nantes

L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan

FC Nantes23 févr. , 19:00
parClaude Dautel
0
C'est une action de jeu passée inaperçue dimanche lors du match entre Nantes et Le Havre. Afin de permettre à ses coéquipiers musulmans de se restaurer, Anthony Lopes a provoqué l'intervention des soigneurs.
Le ramadan a officiellement commencé le mercredi 18 février et s’achèvera le 18 ou 19 mars, et forcément les sportifs professionnels qui pratiquent cette religion sont impactés. Le coup d'envoi du match entre Nantes et Le Havre ayant été donné à 17h15, certains footballeurs des deux équipes ne s'étaient donc pas alimentés depuis plusieurs heures. La LFP n'autorisant pas les pauses en plein match pour les joueurs qui respectent le ramadan, le carême, le kippour ou Ekadashi, Anthony Lopes s'est chargé de régler le problème. A la 74e minute du match, alors que le soleil était désormais couché, le gardien de but nantais s'est plaint d'une douleur à la cuisse, ce qui a nécessité l'intervention des soigneurs pendant de longues minutes. Pendant ce temps, comme l'a constaté Ouest-France, plusieurs joueurs des deux équipes sont venus se restaurer sur le bord du terrain, où les deux staffs avaient tout prévu.

Anthony Lopes n'a pas confirmé

S'il n'a pas voulu confirmer que ce souci physique, qui ne l'a pas empêché de finir la rencontre sans aucun problème, était une tactique mise en place pour permettre aux joueurs en plein ramadan de se nourrir, Anthony Lopes a souri lorsque cela lui a été demandé. Pour l'instant, les instances françaises du football n'ont pas l'intention de se pencher de nouveau sur ce sujet qui, à chaque fois qu'il est évoqué, suscite des polémiques. En faisant cela, l'expérimenté gardien de but du FC Nantes a évité une grosse prise de tête, ce qui est plutôt une bonne chose dans le climat actuel. Hasard du calendrier, dimanche prochain, ce sera encore une fois le FC Nantes qui est programmé pour le match de 17h15, ce sera à Lille.
0
Articles Recommandés
Ismael Kamissoko 750x536
OM

L'OM valide l'arrivée d'un crack malien

ICONSPORT_188792_0002
OM

L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

ICONSPORT_286628_0063
PSG

PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

Fil Info

23 févr. , 19:30
L'OM valide l'arrivée d'un crack malien
23 févr. , 18:30
L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique
23 févr. , 18:00
PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus
23 févr. , 17:30
L'OM renvoie Pavard à la maison
23 févr. , 17:00
OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié
23 févr. , 16:40
Une autre victime du PSG défend Chevalier
23 févr. , 16:20
LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid
23 févr. , 16:00
Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM

Derniers commentaires

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Umtiti devrait fermer sa gueule... surtout avec la carrière qu'il a eue. C'est comme Domenech qui devrait la fermer quand il critique Endrick. Endrick... au moins lui... n'a pas besoin de manger de l'ail pour écarter ses adversaires en leur soufflant dans la gueule comme Domenech aimait tant le faire lorsqu'il était joueur.

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

De plus on a fait ça avec de nombreux bons joueurs blessés (la plupart de nos attaquants) avec 6 cartons rouges qui nous privent de joueurs plus d'une douzaine de matchs un entraineurs dans les tribune allez les gones

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Bjr OM , avant de prédire l'avenir des autres ,l'OL en l'occurrence, cest sympa de ta part, regarde ce qu'il est en train de se passer à l’OM, ayant une petite connaissance (hélas) sur le fonctionnement du système business américain, je me permets de prédire des jours pas tristes au sein du club ... chacun va tirer la couverture à soi, et il n'y aura aucun cadeau des uns envers les autres 😒 !!! , et ce , de la direction au vestiaire. Perso, ce n'est pas mon souhait, et comme le disent certains , cest à la fin de la foire qu'on compte les bouses

OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Ton avis domenec franchement on s’en tamponne

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Petit rappel 13 victoire et une défaite après avoir battu Lens , OM, 2 fois Lille, Monaco, et fait contre Strasbourg 1V et 1D Avec une équipe où on a 12 nouveaux joueurs depuis cet été Afonso Moreira, Tyler Morton, Pavel Sulc, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Dominik Greif, Roman Yaremchuk, Endrick, Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal, Noham Kamara achetés pour un montant total de 37 M d'euros a peine plus que Igor Paixão acheté 30 par l'OM (un des 19 nouveaux joueur de l'OM en 2025/2026) 12 joueurs moins cher que Ilya Zabarnyi acheté 63 M par le PSG en 2025 /2026 Et depuis cet été 8 jeunes du CDF sont devenus pros Khalis Merah, Rémi Himbert, Mathis De Carvalho, Tiago Goncalves, Fallou Fall, Prince Mbatshi Mukuba, Noham Kamara, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe On est pas surcotée , on est souscotée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading