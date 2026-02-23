L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

Umtiti devrait fermer sa gueule... surtout avec la carrière qu'il a eue. C'est comme Domenech qui devrait la fermer quand il critique Endrick. Endrick... au moins lui... n'a pas besoin de manger de l'ail pour écarter ses adversaires en leur soufflant dans la gueule comme Domenech aimait tant le faire lorsqu'il était joueur.
De plus on a fait ça avec de nombreux bons joueurs blessés (la plupart de nos attaquants) avec 6 cartons rouges qui nous privent de joueurs plus d'une douzaine de matchs un entraineurs dans les tribune allez les gones
Bjr OM , avant de prédire l'avenir des autres ,l'OL en l'occurrence, cest sympa de ta part, regarde ce qu'il est en train de se passer à l’OM, ayant une petite connaissance (hélas) sur le fonctionnement du système business américain, je me permets de prédire des jours pas tristes au sein du club ... chacun va tirer la couverture à soi, et il n'y aura aucun cadeau des uns envers les autres 😒 !!! , et ce , de la direction au vestiaire. Perso, ce n'est pas mon souhait, et comme le disent certains , cest à la fin de la foire qu'on compte les bouses
Ton avis domenec franchement on s’en tamponne
Petit rappel 13 victoire et une défaite après avoir battu Lens , OM, 2 fois Lille, Monaco, et fait contre Strasbourg 1V et 1D Avec une équipe où on a 12 nouveaux joueurs depuis cet été Afonso Moreira, Tyler Morton, Pavel Sulc, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Dominik Greif, Roman Yaremchuk, Endrick, Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal, Noham Kamara achetés pour un montant total de 37 M d'euros a peine plus que Igor Paixão acheté 30 par l'OM (un des 19 nouveaux joueur de l'OM en 2025/2026) 12 joueurs moins cher que Ilya Zabarnyi acheté 63 M par le PSG en 2025 /2026 Et depuis cet été 8 jeunes du CDF sont devenus pros Khalis Merah, Rémi Himbert, Mathis De Carvalho, Tiago Goncalves, Fallou Fall, Prince Mbatshi Mukuba, Noham Kamara, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe On est pas surcotée , on est souscotée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
🚨 According to reports shared by Shina Oludare, Eric Chelle has submitted 19 conditions to the NFF for a contract extension — covering salary, authority, logistics, and team structure. Do you think these demands are justified for a national team coach, or too much? 🤔🇳🇬