L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

OM23 févr. , 18:30
parCorentin Facy
Avant la nomination d’Habib Beye, les pistes ont fusé dans tous les sens à l’OM pour la succession de Roberto De Zerbi. Le nom d’Eric Chelle est notamment revenu sur la table avec insistance.
L’Olympique de Marseille a mis plus d’une semaine pour trouver le successeur de Roberto De Zerbi. C’est finalement Habib Beye qui a récupéré le poste et ce n’est pas vraiment une surprise. En effet, l’ex-entraîneur du Stade Rennais a immédiatement été le premier choix du directeur du football Medhi Benatia, lequel a lui-même été conforté par Frank McCourt la semaine passée. Un autre nom a été évoqué avec insistance, celui d’Eric Chelle, demi-finaliste de la CAN 2025 avec le Nigeria.
L’entraîneur passé par Marseille Consolat rêvait du poste alors que Pablo Longoria était favorable à sa nomination, plutôt qu’à celle d’Habib Beye selon certains échos. Mais pour la presse africaine, Eric Chelle a surtout monté de toute pièce cette possible signature à l’Olympique de Marseille dans le but de mieux négocier son augmentation de salaire avec le Nigeria.
De quoi scandaliser Ahmed Shuaibu, ex-président de la Fédération de football de l’Etat de Gombe. « Je ne pense pas que ce soit acceptable. Cet homme est venu au Nigeria uniquement pour embellir son CV. Je l’ai déjà dit, les Super Eagles sont trop importants pour Chelle. Ce sont les Super Eagles qui ont propulsé Chelle sur la scène internationale, et non l’inverse, et maintenant il veut nous faire chanter » a-t-il lancé dans des propos relayés par le site Afrik Foot avant de poursuivre.

Eric Chelle prend cher au Nigeria

« J’ai lu ses exigences, elles sont ridicules. Pendant la CAN au Maroc, Chelle a inventé son histoire fantôme selon laquelle l’Algérie voulait ses services, puis l’histoire de l’Olympique de Marseille a suivi. S’il veut partir, qu’il parte. Nous l’avons formé en tant qu’entraîneur. Nous l’avons rendu incontournable et maintenant, il veut nous faire chanter. Si nous conservons cet homme pour ce montant, le Nigeria le regrettera » explique-t-il.

Pour rappel, la presse africaine révélait il y a quelques jours qu’Eric Chelle souhaitait renégocier son salaire à la hausse de 50.000 euros à 130.000 euros par mois. Une somme que la fédération du Nigeria ne semble pas prête à lui offrir alors que le nom d’Eric Chelle a aussi circulé du côté de Nantes récemment.
