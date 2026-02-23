L'OM valide l'arrivée d'un crack malien

L’OM a déjà quelques idées en tête pour se renforcer l’été prochain sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait notamment trouver son bonheur avec Ismaël Kamissoko.

L’ Olympique de Marseille traverse une période difficile et aura à cœur de bien terminer sa saison, d’autant que des objectifs majeurs restent encore à atteindre, comme la Coupe de France. Habib Beye vient tout juste d’arriver en tant qu’entraîneur de l’OM et aura besoin de temps pour mettre en place ses idées de jeu.

S’il est toujours en poste l’été prochain, l’ancien défenseur aura déjà quelques pistes pour renforcer les rangs marseillais. La direction sportive pourrait également se montrer ambitieuse et se tourner vers un jeune talent malien prometteur.

L'OM vise une pépite en devenir

Selon les dernières informations de Loïc Tanzi, l’OM est en effet très intéressé par l’arrivée d’Ismaël Kamissoko. Capitaine des U17 du Mali, le milieu offensif séduit le board phocéen.

Le club marseillais devra néanmoins faire face à la concurrence d’un autre club français évoluant en Ligue 1, dont le nom n’a pas filtré. Ismaël Kamissoko est un jeune talent formé à l’Académie Étoile du Mandé, considérée comme l’une des meilleures académies du Mali.

Lire aussi L'OM renvoie Pavard à la maison

En cas de signature à l’OM, Kamissoko évoluerait sans doute dans un premier temps avec les équipes jeunes du club, avec l’espoir de rejoindre un jour les professionnels. Marseille éprouve depuis plusieurs saisons des difficultés à faire émerger des talents issus de son centre de formation. L’idée est donc de recruter de jeunes cracks prometteurs afin d’assurer la pérennité du club.