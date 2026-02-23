Ismael Kamissoko 750x536
DR

L'OM valide l'arrivée d'un crack malien

OM23 févr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
L’OM a déjà quelques idées en tête pour se renforcer l’été prochain sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait notamment trouver son bonheur avec Ismaël Kamissoko.
L’Olympique de Marseille traverse une période difficile et aura à cœur de bien terminer sa saison, d’autant que des objectifs majeurs restent encore à atteindre, comme la Coupe de France. Habib Beye vient tout juste d’arriver en tant qu’entraîneur de l’OM et aura besoin de temps pour mettre en place ses idées de jeu.
S’il est toujours en poste l’été prochain, l’ancien défenseur aura déjà quelques pistes pour renforcer les rangs marseillais. La direction sportive pourrait également se montrer ambitieuse et se tourner vers un jeune talent malien prometteur.

L'OM vise une pépite en devenir

Selon les dernières informations de Loïc Tanzi, l’OM est en effet très intéressé par l’arrivée d’Ismaël Kamissoko. Capitaine des U17 du Mali, le milieu offensif séduit le board phocéen.
Le club marseillais devra néanmoins faire face à la concurrence d’un autre club français évoluant en Ligue 1, dont le nom n’a pas filtré. Ismaël Kamissoko est un jeune talent formé à l’Académie Étoile du Mandé, considérée comme l’une des meilleures académies du Mali.

Lire aussi

L'OM renvoie Pavard à la maisonL'OM renvoie Pavard à la maison
En cas de signature à l’OM, Kamissoko évoluerait sans doute dans un premier temps avec les équipes jeunes du club, avec l’espoir de rejoindre un jour les professionnels. Marseille éprouve depuis plusieurs saisons des difficultés à faire émerger des talents issus de son centre de formation. L’idée est donc de recruter de jeunes cracks prometteurs afin d’assurer la pérennité du club.
L’été prochain, les pensionnaires du Stade Vélodrome vont connaître un mercato particulièrement animé, qui dépendra en grande partie des résultats obtenus lors de cette seconde partie de saison. A l'OM de faire le travail afin de ne pas revoir à la baisse ses futures ambitions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360163_0086
FC Nantes

L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan

ICONSPORT_188792_0002
OM

L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

ICONSPORT_286628_0063
PSG

PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

Fil Info

23 févr. , 19:00
L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan
23 févr. , 18:30
L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique
23 févr. , 18:00
PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus
23 févr. , 17:30
L'OM renvoie Pavard à la maison
23 févr. , 17:00
OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié
23 févr. , 16:40
Une autre victime du PSG défend Chevalier
23 févr. , 16:20
LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid
23 févr. , 16:00
Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM

Derniers commentaires

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Umtiti devrait fermer sa gueule... surtout avec la carrière qu'il a eue. C'est comme Domenech qui devrait la fermer quand il critique Endrick. Endrick... au moins lui... n'a pas besoin de manger de l'ail pour écarter ses adversaires en leur soufflant dans la gueule comme Domenech aimait tant le faire lorsqu'il était joueur.

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

De plus on a fait ça avec de nombreux bons joueurs blessés (la plupart de nos attaquants) avec 6 cartons rouges qui nous privent de joueurs plus d'une douzaine de matchs un entraineurs dans les tribune allez les gones

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Bjr OM , avant de prédire l'avenir des autres ,l'OL en l'occurrence, cest sympa de ta part, regarde ce qu'il est en train de se passer à l’OM, ayant une petite connaissance (hélas) sur le fonctionnement du système business américain, je me permets de prédire des jours pas tristes au sein du club ... chacun va tirer la couverture à soi, et il n'y aura aucun cadeau des uns envers les autres 😒 !!! , et ce , de la direction au vestiaire. Perso, ce n'est pas mon souhait, et comme le disent certains , cest à la fin de la foire qu'on compte les bouses

OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Ton avis domenec franchement on s’en tamponne

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Petit rappel 13 victoire et une défaite après avoir battu Lens , OM, 2 fois Lille, Monaco, et fait contre Strasbourg 1V et 1D Avec une équipe où on a 12 nouveaux joueurs depuis cet été Afonso Moreira, Tyler Morton, Pavel Sulc, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Dominik Greif, Roman Yaremchuk, Endrick, Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal, Noham Kamara achetés pour un montant total de 37 M d'euros a peine plus que Igor Paixão acheté 30 par l'OM (un des 19 nouveaux joueur de l'OM en 2025/2026) 12 joueurs moins cher que Ilya Zabarnyi acheté 63 M par le PSG en 2025 /2026 Et depuis cet été 8 jeunes du CDF sont devenus pros Khalis Merah, Rémi Himbert, Mathis De Carvalho, Tiago Goncalves, Fallou Fall, Prince Mbatshi Mukuba, Noham Kamara, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe On est pas surcotée , on est souscotée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading