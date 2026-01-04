Liga : Real Madrid Gonzalo Garcia fait oublier Mbappé !

Pour sa reprise, le Real Madrid a réussi un véritable carton en s’imposant 5-1 face au Bétis Séville. Souvent cantonné en bout de banc, Gonzalo Garcia a profité du départ d’Endrick et de la blessure de Kylian Mbappé pour inscrire un triplé. Alimenté par Guler, Valverde et Rodrygo, l’Espagnol a brillé en disputant 88 minutes avec une efficacité redoutable. Le Real reste ainsi dans le sillage du FC Barcelone, à quatre points derrière les Catalans.