Benjamin Pavard - Olympique de Marseille

L'OM renvoie Pavard à la maison

OM23 févr. , 17:30
parClaude Dautel
Arrivé dans l'allégresse générale à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard va quitter le club phocéen. L'Inter a compris que Marseille ne lèvera pas l'option d'achat.
Vivement critiqués par les supporters de l'Olympique de Marseille après des prestations indignes de son rang d'international tricolore, Benjamin Pavard a encore une fois été dans le dur lors de la dernière défaite de l'OM à Brest. Et ce naufrage va se concrétiser par un retour à l'expéditeur en fin de saison. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas encore officiellement prévenu leurs homologues de l'Inter que l'option d'achat du défenseur tricolore ne sera pas levée d'ici la fin du championnat de Ligue 1. Mais du côté de Milan on a compris que Pavard va rentrer l'été prochain. Pour s'offrir les services de Benjamin Pavard, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient accepté de prendre en charge le salaire du joueur, soit près de 5 millions d'euros, tandis que l'option d'achat était de 15 millions d'euros.

Pavard ne restera pas à l'OM et encore moins à l'Inter

L'Inter a d'ores et déjà décidé que lorsque l'Olympique de Marseille aura officialisé son choix de ne pas conserver Benjamin Pavard, alors le défenseur de 29 ans sera immédiatement remis sur le marché des transferts. « Le salaire du Français est trop élevé, et même hors budget pour Oaktree. Et même sur le plan tactique, l'ancien joueur du Bayern Munich aurait du mal à trouver sa place dans l'effectif de Cristian Chivu, malgré sa titularisation lors du premier match de championnat des Nerazzurri contre le Torino », prévient Gregorio Spigno, journaliste pour le grand quotidien sportif italien.
Pour l'OM et pour Benjamin Pavard, rien ne s'est passé comme prévu cette saison, même si le défenseur international français se réjouissait de revenir en Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique de Marseille. « Avec le travail de Medhi Benatia et l'effectif qu'on a, l'objectif est de maintenir l'OM au top niveau dans la durée. Je viens ici confiant et prêt à mouiller le maillot de la première à la dernière seconde », avait confié le joueur prêté par l'Inter lors de sa présentation. Quelques mois plus tard, la dernière seconde devrait arriver plus vite que ne le pensait Benjamin Pavard malheureusement.
