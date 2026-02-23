ICONSPORT_286628_0063
Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

PSG23 févr. , 18:00
parEric Bethsy
Victime d’une gêne au mollet, Ousmane Dembélé n’a pas disputé le match de Ligue 1 face à Metz (3-0) samedi. L’attaquant du Paris Saint-Germain semble en mesure de réintégrer le groupe pour le barrage retour de Ligue des Champions contre Monaco. Mais cette fois, Luis Enrique ne devrait prendre aucun risque.
Pour Luis Enrique, la gestion d’Ousmane Dembélé n’est pas si simple. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été freiné par des blessures en première partie de saison. Déterminé à répondre aux critiques, et sans doute à prouver à ses dirigeants qu’il mérite la revalorisation salariale demandée, le Français n’a pas toujours compris la prudence de son entraîneur au moment de l’aligner. C’est peut-être ce qui explique pourquoi l’Espagnol l’a étrangement titularisé lors du barrage aller de Ligue des Champions à Monaco (victoire 2-3) mardi dernier.

Résultat, Ousmane Dembélé, annoncé incertain avant la rencontre, avait dû sortir dès la 27e minute. Le point médical du Paris Saint-Germain évoquait une simple « gêne au mollet gauche » qui l’obligeait à effectuer un travail en salle les jours suivants. Et donc à déclarer forfait pour la venue de Metz samedi. Reste à savoir si l’ancien joueur du FC Barcelone obtiendra le feu vert pour le match retour face aux Monégasques mercredi. A priori, une simple gêne due à un coup ne devrait pas l’empêcher de réintégrer le groupe près d’une semaine plus tard.
Mais comme l’indique le quotidien Le Parisien, Luis Enrique ne prendra aucun risque avec Ousmane Dembélé. L’entraîneur parisien, qui rappelle régulièrement la priorité accordée à la santé de ses joueurs, ne devrait pas titulariser l'international tricolore. Et tant pis si le Ballon d'Or estime qu’il a besoin de jouer davantage. Luis Enrique va sûrement privilégier un autre attaquant à 100%, et pourquoi pas Gonçalo Ramos ? L’avant-centre portugais sort d’une belle prestation avec un joli but inscrit face aux Grenats.
