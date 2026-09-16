OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

Sur le banc face au Paris FC samedi soir en Ligue 1, le jeune Kaïl Boudache a démarré contre Anderlecht en Europa League. L’ailier algérien a livré une performance qui fait l’unanimité.

L’Olympique Lyonnais a de toute évidence réalisé un très joli coup en s’offrant Kaïl Boudache pour zéro euro en provenance de l’OGC Nice cet été. Auteur de quelques performances de qualité lors des matchs amicaux ou en barrage de Ligue des Champions, l’ailier algérien n’est pas encore un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca en Ligue 1. L’ancien Niçois a toutefois eu sa chance, ce jeudi en Europa League face à Anderlecht

L'OL cède à la Boudache mania

Kaïl Boudache a saisi cette opportunité en livrant une performance haut de gamme en Belgique. Walid Acherchour a notamment salué le match du gaucher de 20 ans. « Boudache c’est n’importe quoi le joueur » a publié sur X le chroniqueur de RMC et du Winamax FC, bluffé par la performance de Boudache à Anderlecht. Ce n’est pas le seul. « Le match de Boudache… c’est excellent. Rien de plus à dire, c’est pour le moment meilleur que ce que propose Nuamah. La concurrence entre les deux va être sympa à suivre » se langui le compte communautaire @LesFansGones.

Zack Nani est lui aussi conquis par la pépite algérienne. « Boudache mérite de planter enfin son but, il est trop fort ça doit payer à un moment » a-t-il publié. Un avis partagé par l’expert de l’OL @LucasCompany15. « Je crois que Nakamura et Boudache sont mes 2 ailiers préférés pour animer les ailes de l’OL pour l’instant » a-t-il analysé. Reste maintenant à voir si cette très belle performance de Kaïl Boudache sera suffisante pour que Paulo Fonseca le titularise face à Rennes ce week-end en Ligue 1. L’Algérien a quoi qu’il arrive marqué de très gros points à l’occasion de cette première journée d’Europa League, laissant entrevoir un potentiel intéressant.