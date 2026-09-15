Elche - Real Madrid : les compos (21h30 sur DAZN)

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

alors serge le mytho t'a toujours pas retrouver les preuves que tu avais hier? mdr On sait bien tous les deux que tu t'es retenu hein ! il est facile de voir juste au dessus et en dessus qui a répondu systématiquement en moins de 5min à mes messsages toute l'aprem ! Le mytho qui a soit disant bossé mdr Je comprends mieux pourquoi tu défends ta copine Sergio ! entre troll mythos ou se soutient :)