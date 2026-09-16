Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold

Liverpool veut profiter de la concurrence au poste de latéral droit au Real Madrid pour organiser le retour de Trent Alexander-Arnold. L'international anglais n'a été titularisé qu'à deux reprises en Liga cette saison.

Lors du mercato exceptionnel ouvert début juin 2025 en marge de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid dépensait 10 millions d'euros pour racheter les dernières semaines de contrat de Trent Alexander-Arnold et l'arracher des mains de son club formateur, Liverpool. Une hérésie pour les supporters des Reds qui gardent un mauvais souvenir de son départ, une chance pour lui de briller chez un mastodonte du football mondial.

Sa première saison chez les Merengue n'a toutefois pas été de tout repos. Souvent blessé, il n'a pas réussi à faire preuve d'une grande régularité. Et pour couronner le tout, le Real Madrid a recruté Denzel Dumfries l'été dernier afin de lui apporter de la concurrence.

Liverpool tenté par un retour de TAA

Ça, ce n'est clairement pas tombé dans l'oreille d'un sourd du côté de la Mersey. Selon les informations relayées par Fichajes, Liverpool envisage de plus en plus sérieusement de faire revenir Trent Alexander-Arnold à la maison. Les Reds comptent profiter de sa situation sportive délicate au Real Madrid. Depuis le début de la saison, José Mourinho ne l'a titularisé qu'à deux reprises en six matchs de Liga et en a manqué deux autres d'entre eux, au profit de Dumfries. Pire, il a même été lancé au poste de milieu de terrain pour affronter l'Inter Milan, l'obligeant à réaliser une prestation peu convaincante.

Forcément, cette instabilité pourrait ouvrir la porte à un départ. S'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2031 et qu'il n'est pas encore question d'une vente dans les bureaux du Real Madrid, le joueur pourrait finir par forcer son départ si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il s'épanouisse pleinement dans la capitale espagnole. Reste à savoir désormais si Liverpool aura les moyens financiers de se lancer à l'assaut de son retour…