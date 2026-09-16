Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣
Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol
On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo
Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????
Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
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|3
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|2
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|0
|6
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|2
|2
|0
|6
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|2
|1
|1
|9
|8
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|6
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|4
|1
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|2
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|3
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|6
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|0
|3
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|3
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|1
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|3
|5
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|-6
|2
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|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨 Liverpool are exploring the possibility of re-signing Trent Alexander-Arnold from Real Madrid. The 27-year-old has made only two starts in six matches since Denzel Dumfries joined the Spanish giants. No formal talks have begun, and Alexander-Arnold remains under contract at