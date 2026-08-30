Zéro recrue à l’OM cet été, l’exploit est confirmé

Le dégraissage massif de l’effectif ne devrait pas permettre à l’OM de recruter d’ici la fin du mercato. Comme redouté par les supporters, on se dirige donc vers un été à zéro recrue pour le club olympien.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont été habitués, ces dernières années, à des périodes de mercato explosives avec au moins dix arrivées. L’été 2026 restera comme une exception et Grégory Lorenzi s’en serait bien passé. Au 30 août, les dirigeants de l’OM n’ont pas enregistré la moindre recrue en raison des restrictions imposées par la DNCG. Le club marseillais a pourtant vendu énormément de joueurs, de Greenwood à Aubameyang en passant par Rulli, Medina et Balerdi.

Cela ne suffit pas à enregistrer ne serait-ce qu’une recrue et ce scénario devrait s’éterniser jusqu’au 1er septembre à 20 heures selon le compte insider La Minute OM. Un constat implacable après la signature de Jean-Clair Todibo au RC Lens , alors que l’international français de West Ham avait un accord avec Marseille depuis plusieurs semaines.

« La signature de Todibo à Lens est le résultat des problèmes que rencontre le club. Les joueurs ciblés n’attendent pas le dernier moment pour choisir un club. Encore une fois, oubliez les noms qui circulent : tant qu’on ne diminue pas assez la masse salariale, le club ne peut rien signer. Ne faire aucune recrue est une possibilité » a publié le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, généralement bien informé sur les coulisses du club phocéen.