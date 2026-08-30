McCourt change d’avis, Paixao reste à l’OM

Ciblé par Sunderland, Igor Paixao n’est pas certain de quitter l’OM. Pour la première fois, Frank McCourt semble ouvert à l’idée de conserver l’attaquant brésilien une année de plus à Marseille.

Le dossier Igor Paixao suscite énormément de craintes à Marseille à 48 heures de la fin du mercato . L’ailier brésilien fait l’objet d’une offre de Sunderland, qui a proposé 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour le recruter. Le club phocéen temporise, conscient que remplacer Igor Paixao par un joueur de qualité équivalente sera totalement impossible. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi font le forcing pour garder l’ancien joueur de Feyenoord, malgré l’envie de Frank McCourt de le vendre à tout prix pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale du club.

L’homme d’affaires américain pourrait toutefois changer d’avis comme l’écrit Le Phocéen : « Unique Sports serait également présente autour d'Igor Paixao. La situation aurait cependant évolué. Marseille hésiterait désormais sur l'opportunité de vendre le joueur et sur le montant à accepter, tandis que Unique laisserait entendre qu'une proposition supérieure pourrait éventuellement être obtenue. Pendant ce temps, Sunderland commencerait à travailler sur d'autres pistes » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

McCourt finalement prêt à garder Paixao ?

Une bonne nouvelle si cela venait à se confirmer, Frank McCourt ayant peut-être compris après de nombreuses discussions avec sa direction sportive que Paixao est indispensable et surtout, que le Brésilien pourrait être vendu bien plus cher après une deuxième saison à l’OM, mais cette fois dans le rôle du leader offensif de l’équipe. La situation reste néanmoins à surveiller comme le lait sur le feu dans ces 48 dernières heures du mercato puisque tout peut encore basculer en cas de proposition XXL provenant de l’Angleterre. Sunderland a en tout cas activé d’autres pistes dont celle du Lyonnais Malick Fofana, lui aussi valorisé à un peu plus de 35 millions d’euros sur le marché des transferts.