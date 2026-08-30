ASSE : Ian Cathro le met dehors, il fait ses valises

Mis à l’écart par Ian Cathro depuis le début de la saison, Aïmen Moueffek est de plus en plus proche de quitter l’ASSE. Le club espagnol de Cadix a soumis une première offre aux Verts pour le milieu de 25 ans.

Irrésistible en ce début de saison avec trois victoires en trois matchs, l’AS Saint-Etienne compte sur la fin du mercato pour ajuster les contours de son effectif. Cela ne concerne pas seulement les départs puisque le club stéphanois a également des objectifs en ce qui concerne les ventes. Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Mickaël Nadé ou encore Pierre Ekwah ont déjà fait leurs valises, sur demande du nouvel entraîneur Ian Cathro. Un autre indésirable pourrait les imiter dans les heures à venir en la personne d’Aïmen Moueffek.

Selon les informations de la Cadena SER, le club espagnol de Cadix, qui évolue en deuxième division, a soumis une première offre à l’AS Saint-Etienne pour le milieu de terrain français de 25 ans. Il s’agirait d’une proposition sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non-obligatoire dont le montant n’a pas filtré à ce stade. Foot Mercato va plus loin en annonçant un accord total entre les deux clubs pour un prêt avec une option d'achat non-obligatoire.

Cadix veut s'offrir Moueffek