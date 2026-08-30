Paris FC - Nice : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Abner restera un joueur moyen pour moi...Capable de bonnes choses puis de se faire remarquer en un match par une succession de cagades. Ca reste un sub à 8M et un salaire à 3M, bien trop cher pour son rendement. Défensivement, Taglia reste au dessus même avec une saison dernière moyenne de sa part. Surtout à la période du Celta, avant pour moi il faisait le job. Ouedraogo le comparse, je vais lui laisser du temps comme à chaque joueur qui arrive mais il parait en deçà des 2 autres. Kluivert, je préférais le voir à ce poste ou latéral droit, même si je le vois partir à ce mercato...
Le Virer je sais pas si c’est la meilleure Solution y’a pas argent et tu trouvera pas mieux sur le Marché Mais c’est un Coach qui Supporte très Mal la pression et la Gestion des Match important à Lille c’était pareil et au Milan il c’est fait limoger en partie à cause de cela
allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.
Belle promotion
Un feuilleton Paixao pour sauver l'OM. Voilà où en est ce club de chiottes. Et y'en a encore pour défendre Longoria...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
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|3
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|6
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|5
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|-1
|1
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|1
|2
|4
|-2
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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𝙇𝙀 𝙓𝙄, 𝙥𝙖𝙧 @VINCI 🏁 Voici l'équipe parisienne qui débutera face à l'@ogcnice.