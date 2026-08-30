Al-Hilal frappe fort et s'offre Martinelli pour 65 ME

Al-Hilal va frapper fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de Gabriel Martinelli. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Brésilien va quitter Arsenal pour rejoindre l'Arabie saoudite dans le cadre d'un transfert estimé à 65 millions d'euros, bonus inclus.

À noter qu'Al-Hilal va réaliser un autre gros coup en Angleterre avec l'arrivée d'Ollie Watkins, en provenance d'Aston Villa.