L’OM officialise le départ de Leonardo Balerdi

Comme attendu, l’OM a officialisé ce dimanche le départ de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin rejoint l’AS Roma, où il est prêté avec une obligation d’achat sous conditions estimée à 20 millions d’euros.

« Après six saisons à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Arrivé à Marseille à seulement 21 ans, Leo aura grandi sous les couleurs olympiennes, portant toujours ce maillot avec passion et un profond attachement, dans les hauts comme dans les bas. Le club remercie son ancien capitaine pour son engagement sans faille et lui souhaite le meilleur pour cette saison sous ses nouvelles couleurs » a publié le club phocéen sur son compte X. En parallèle, la Roma a également officialisé l’arrivée de Leonardo Balerdi au sein du club de la Louve.