Tagliafico à la Juve, le transfert qui soulage l’OL

En fin de contrat avec l’OL en juin 2027, Nicolas Tagliafico pourrait rejoindre la Juventus Turin d’ici la fin du mercato. Un départ qui soulagerait les finances du club au vu de l’imposant salaire de l’Argentin.

Le money-time du mercato a démarré et cela risque de beaucoup bouger au sein des clubs de Ligue 1 d’ici à mardi soir. C’est notamment le cas à l’Olympique Lyonnais, où la non-qualification en Ligue des Champions oblige Matthieu Louis-Jean à vendre encore plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Tanner Tessmann, Ruben Kluivert ou encore Malick Fofana et Ernest Nuamah sont concernés par un potentiel départ, chacun d’entre eux étant estimé à plus de 20 millions d’euros. Outre des joueurs à forte valeur marchande, l’OL sera tenté de se séparer d’éléments aux salaires confortables.

Parmi eux, Nicolas Tagliafico, dont les émoluments sont estimés entre 200.000 et 230.000 euros par mois, est susceptible de quitter l’OL. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin est très intéressée par un transfert du champion du monde argentin dans les 48 heures à venir. En cas de départ de l’international colombien Juan Cabal, la Vieille Dame a prévu de se positionner concrètement sur Nicolas Tagliafico. Reste maintenant à voir si le timing serré de cette fin de mercato, avec une clôture mardi soir, permettra à la Vieille Dame de réaliser ces deux opérations.

La Juve prête à s'attaquer à Tagliafico

Du côté lyonnais, on ne crachera pas sur une petite indemnité de transfert et sur l’économie du salaire de Nicolas Tagliafico. Le départ de l’Argentin ne devrait d’ailleurs pas être compensé numériquement puisque l’OL compte déjà sur Mohamed Ouédraogo et sur Abner pour occuper le poste de latéral gauche pour la saison 2026-2027. Sur le plan sportif en revanche, Paulo Fonseca risque de regretter le départ de l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui faisait clairement partie de ses relais et des tauliers, aux côtés de Corentin Tolisso et de Moussa Niakhaté, au sein d’un effectif très jeune.