Tottenham boucle un échange fou, l'OM touche 5 ME

Il ne reste plus qu'un accord à obtenir dans le double deal entre Tottenham et Everton pour voir Iliman Ndaye rejoindre les Spurs. Et l'OM empocher une belle somme.

Malgré son début de saison très compliqué, qui s’est confirmé avec la défaite contre Newcastle ce samedi, Tottenham continue d’être très ambitieux sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi ne pourra pas se plaindre que ses dirigeants ne font pas tout pour lui donner une équipe compétitive. Après avoir dépensé 350 millions d’euros pour notamment faire venir Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio et Jan Paul van Hecke, les Spurs sont sur le point de trouver un accord spectaculaire avec Everton afin de faire signer Iliman Ndiaye.

Selon le journaliste spécialisé David Ornstein pour The Athletic, un accord a été trouvé pour que l’ancien joueur de l’OM signe à Tottenham dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros. Mais cet accord est soumis à une condition, il s’agit de l’arrivée de Richarlison, actuellement à Tottenham, chez les Toffees, son ancien club, dans un transfert séparé, afin d’éviter les complications contractuelles d’un échange direct entre les deux clubs. Seul l’accord de l’attaquant brésilien manque pour le moment, mais toutes les parties sont confiantes pour que ce deal volumineux prenne forme dans les prochaines heures. Pour faire revenir son ancien attaquant, Everton lâcherait tout de même 40 millions d’euros.

A noter que l'OM possède un intéressement à hauteur de 10 % sur la plus value effectuée lors du prochain transfert d'Iliman Ndiaye, ce qui pourrait rapporter 5 ME.