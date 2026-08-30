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Strasbourg lâche 10 ME, Oso a signé (officiel)

RCSA30 août , 13:51
parGuillaume Conte
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A l’heure où de nombreux clubs se serrent la ceinture, le RC Strasbourg continue de miser gros sur le mercato.
Les Alsaciens, dans la foulée de leur victoire 2-1 face à Lens ce samedi, ont annoncé la signature d’Oso. Le latéral gauche de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2031, dans le cadre d’un transfert en provenance du FC Séville pour un montant de 10 millions d’euros, et 10 % à la revente.
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Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

Je peux commenter. Tu trouves que l'om est au-dessus de Crystal?

Tagliafico à la Juve, le transfert qui soulage l’OL

Abner restera un joueur moyen pour moi...Capable de bonnes choses puis de se faire remarquer en un match par une succession de cagades. Ca reste un sub à 8M et un salaire à 3M, bien trop cher pour son rendement. Défensivement, Taglia reste au dessus même avec une saison dernière moyenne de sa part. Surtout à la période du Celta, avant pour moi il faisait le job. Ouedraogo le comparse, je vais lui laisser du temps comme à chaque joueur qui arrive mais il parait bien en deçà des 2 autres. Kluivert, je préférerais le voir à ce poste ou latéral droit, même si je le vois partir à ce mercato...

Impossible de virer Fonseca, l’OL est coincé

Le Virer je sais pas si c’est la meilleure Solution y’a pas argent et tu trouvera pas mieux sur le Marché Mais c’est un Coach qui Supporte très Mal la pression et la Gestion des Match important à Lille c’était pareil et au Milan il c’est fait limoger en partie à cause de cela

Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.

Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

Belle promotion

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