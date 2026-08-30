Ajorque provoque un énorme duel Rennes-Brest

Auteur de son premier but de la saison samedi soir face à Toulouse, Ludovic Ajorque est ciblé par le Stade Rennais dans cette dernière ligne droite du mercato. Brest souhaite toutefois le conserver à tout prix.

Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, Ludovic Ajorque est sans conteste l’atout offensif numéro un du Stade Brestois. Le natif de Saint-Joseph l’a une fois de plus prouvé samedi soir à l’occasion de la réception de Toulouse, en égalisant d’une superbe tête dans le temps additionnel au stade Francis-Le-Blé. Jusqu’à présent, Brest a réussi à conserver tous ses cadres lors de ce mercato, à l’instar par exemple de Del Castillo, Locko, Lala ou encore Doumbia.

L’avenir de Ludovic Ajorque s’écrit en revanche en pointillés. Le buteur de 32 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le SB29 (juin 2027) et il suscite des intérêts en Ligue 1. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme une fois de plus que le Stade Rennais est bouillant à l’idée de faire venir Ajorque. Le pensionnaire du Roazhon Park perçoit l’ancien attaquant de Strasbourg comme le complément idéal d’Esteban Lepaul. Les Rennais cherchent à compenser le départ de Breel Embolo, vendu quelques semaines plus tôt à Atlanta United pour 17 millions d’euros.