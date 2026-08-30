Ajorque provoque un énorme duel Rennes-Brest

Ajorque provoque un énorme duel Rennes-Brest

Ligue 130 août , 15:00
parCorentin Facy
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Auteur de son premier but de la saison samedi soir face à Toulouse, Ludovic Ajorque est ciblé par le Stade Rennais dans cette dernière ligne droite du mercato. Brest souhaite toutefois le conserver à tout prix.
Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, Ludovic Ajorque est sans conteste l’atout offensif numéro un du Stade Brestois. Le natif de Saint-Joseph l’a une fois de plus prouvé samedi soir à l’occasion de la réception de Toulouse, en égalisant d’une superbe tête dans le temps additionnel au stade Francis-Le-Blé. Jusqu’à présent, Brest a réussi à conserver tous ses cadres lors de ce mercato, à l’instar par exemple de Del Castillo, Locko, Lala ou encore Doumbia.
L’avenir de Ludovic Ajorque s’écrit en revanche en pointillés. Le buteur de 32 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le SB29 (juin 2027) et il suscite des intérêts en Ligue 1. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme une fois de plus que le Stade Rennais est bouillant à l’idée de faire venir Ajorque. Le pensionnaire du Roazhon Park perçoit l’ancien attaquant de Strasbourg comme le complément idéal d’Esteban Lepaul. Les Rennais cherchent à compenser le départ de Breel Embolo, vendu quelques semaines plus tôt à Atlanta United pour 17 millions d’euros.

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Reste que du côté brestois, on s’oppose fermement à un départ de Ludovic Ajorque, même s’il existe un risque de le perdre gratuitement dans douze mois. « Ludo est un leader, un cadre. Vous savez qu'on veut le garder ? » s’est amusé l’entraîneur brestois Julien Lachuer après le match nul contre Toulouse samedi soir. Reste maintenant à voir si mardi à 20h, Ludovic Ajorque sera toujours Brestois, ou si une offre de Rennes aura finalement mis tout le monde d’accord. A date, la valeur marchande du joueur est estimée à seulement 3 millions d’euros par Transfermarkt.
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Tagliafico à la Juve, le transfert qui soulage l’OL

Abner restera un joueur moyen pour moi...Capable de bonnes choses puis de se faire remarquer en un match par une succession de cagades. Ca reste un sub à 8M et un salaire à 3M, bien trop cher pour son rendement. Défensivement, Taglia reste au dessus même avec une saison dernière moyenne de sa part. Surtout à la période du Celta, avant pour moi il faisait le job. Ouedraogo le comparse, je vais lui laisser du temps comme à chaque joueur qui arrive mais il parait en deçà des 2 autres. Kluivert, je préférais le voir à ce poste ou latéral droit, même si je le vois partir à ce mercato...

Impossible de virer Fonseca, l’OL est coincé

Le Virer je sais pas si c’est la meilleure Solution y’a pas argent et tu trouvera pas mieux sur le Marché Mais c’est un Coach qui Supporte très Mal la pression et la Gestion des Match important à Lille c’était pareil et au Milan il c’est fait limoger en partie à cause de cela

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allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.

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