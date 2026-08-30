Paixao vendu après la fin du mercato, l'OM prend peur

Paixao vendu après la fin du mercato, l'OM prend peur

OM30 août , 14:00
parGuillaume Conte
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Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent jamais pour l'OM, qui pourrait perdre Igor Paixao dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite s'intéresse à lui, et peut même le recruter après la date butoir du 1er septembre.
En dépit du départ de Leonard Balerdi bouclé en 48 heures à peine, Frank McCourt veut continuer à voir les plus gros salaires ou les joueurs à la plus forte valeur marchande s’en aller. C’est le cas d’Igor Paixao, qui est clairement l’homme fort de l’été à l’OM. Plusieurs clubs italiens et surtout anglais sont venus aux renseignements dernièrement, et les dirigeants marseillais sont très tentés par l’idée d’accepter les offres. Bruno Genesio essaye de toutes ses forces de conserver l’ancien du Feyenoord, surtout qu'il est désormais persuadé qu’il ne pourra pas recruter derrière.
Mais Frank McCourt a toujours confiance en la société d’agents qu’il a mandaté pour faire rentrer de l’argent dans les caisses cet été. Unique Sport Group s’est ainsi activé pour trouver une juteuse porte de sortie à Igor Paixao, même si le choix risque de déplaire au joueur et au staff olympien. USG a ainsi débuté des négociations avec Al-Ittihad, qui peine à conclure l’arrivée du Japonais Ritsu Doan, l’ailier droit de l’Eintracht Francfort, souligne le journaliste Sacha Tavolieri.
Dans ces conditions, voir le club basé à Jeddah mettre le paquet sur le joueur de l’OM, avec le salaire qui va avec, est devenu une option réaliste. Et la très mauvaise nouvelle pour Marseille dans ce dossier, c’est que le mercato ferme ses portes plus tardivement en Arabie saoudite que dans les autres championnats européens, ce qui laissera toujours une terrible crainte même si Bruno Genesio arrive à conserver l’ancien de Feyenoord mardi soir. Un scénario catastrophe qui reste envisageable jusqu'au 6 septembre 2026, même si pour le moment, Paixao, qui souhaite plutôt rester, est ménagé sportivement mais n’a pas fait ses valises en vue d’un départ imminent.
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allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.

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