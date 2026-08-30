Paixao vendu après la fin du mercato, l'OM prend peur

Le Virer je sais pas si c’est la meilleure Solution y’a pas argent et tu trouvera pas mieux sur le Marché Mais c’est un Coach qui Supporte très Mal la pression et la Gestion des Match important à Lille c’était pareil et au Milan il c’est fait limoger en partie à cause de cela
allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.
Belle promotion
Un feuilleton Paixao pour sauver l'OM. Voilà où en est ce club de chiottes. Et y'en a encore pour défendre Longoria...
T'as pris un peu de joue sur ta photo LinkedIn
|Équipe
|Pts
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🔵⚪️ EXCL - Al Ittihad entre dans la danse pour Igor Paixão ! 🇧🇷 🔄 Embourbé dans la dossier Ritsu Doan, le club saoudien considère le Brésilien comme une option concrète en cas d'échec sur le dossier du Japonais. 🏛️ Dossier diligenté via la passerelle Unique Sport Group. #OM