Paixao vendu après la fin du mercato, l'OM prend peur

Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent jamais pour l'OM, qui pourrait perdre Igor Paixao dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite s'intéresse à lui, et peut même le recruter après la date butoir du 1er septembre.

En dépit du départ de Leonard Balerdi bouclé en 48 heures à peine, Frank McCourt veut continuer à voir les plus gros salaires ou les joueurs à la plus forte valeur marchande s’en aller. C’est le cas d’Igor Paixao, qui est clairement l’homme fort de l’été à l’OM. Plusieurs clubs italiens et surtout anglais sont venus aux renseignements dernièrement, et les dirigeants marseillais sont très tentés par l’idée d’accepter les offres. Bruno Genesio essaye de toutes ses forces de conserver l’ancien du Feyenoord, surtout qu'il est désormais persuadé qu’il ne pourra pas recruter derrière.

Mais Frank McCourt a toujours confiance en la société d’agents qu’il a mandaté pour faire rentrer de l’argent dans les caisses cet été. Unique Sport Group s’est ainsi activé pour trouver une juteuse porte de sortie à Igor Paixao, même si le choix risque de déplaire au joueur et au staff olympien. USG a ainsi débuté des négociations avec Al-Ittihad, qui peine à conclure l’arrivée du Japonais Ritsu Doan, l’ailier droit de l’Eintracht Francfort, souligne le journaliste Sacha Tavolieri.