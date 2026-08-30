Endrick à l’OL ou à Arsenal, le Real éclate de rire

Actuellement blessé et donc inutilisé par José Mourinho lors des deux premiers matchs de Liga, Endrick suscite des intérêts de Liverpool, Arsenal ou encore Lyon. Néanmoins, le Real Madrid souhaite conserver l’attaquant brésilien.

Prêté à l’Olympique Lyonnais, Endrick a réalisé une excellente demi-saison en 2025-2026 en France avec 8 buts et 8 passes décisives. Des performances remarquées au sein du Real Madrid, où José Mourinho souhaite lui donner sa chance cette saison. Sans lui promettre un rôle de titulaire indiscutable, l’entraîneur portugais souhaite véritablement intégrer Endrick à la rotation des attaquants au Real, notamment sur le poste d’ailier. Toutefois, la forte concurrence au sein de la Casa Blanca a incité certains clubs européens à toquer à la porte de Florentino Pérez pour tenter de négocier un transfert ou un prêt du Brésilien.

Ces dernières semaines, Liverpool et l’OL ont notamment été associés à Endrick. A 48 heures de la fin du mercato, le journaliste Ekrem Konur révèle qu’Arsenal, qui cherche un ailier pour compléter son casting offensif, a également tenté de recruter le natif de Taguatinga. Les Gunners ont approché le Real Madrid pour connaître la disponibilité d’Endrick, que ce soit via un prêt ou un transfert. La réponse du vice-champion d’Espagne ne s’est pas fait attendre. José Mourinho fait de l’attaquant de 20 ans un joueur intransférable en cette fin de mercato.

Le Real refuse de se séparer d'Endrick

Même s’il dispose d’un secteur offensif ultra-fourni avec Bellingham, Güler, Vinicius, Diomandé, Rodrygo, Brahim Diaz, Mbappé ou encore Espi, le « Special One » compte sur Endrick et n’a pas autorisé le Real Madrid à s’en séparer. Liverpool, Arsenal ou encore l’OL peuvent donc définitivement ranger leurs derniers espoirs de s’offrir l’attaquant de la Seleçao. Avant de potentiellement revenir à la charge l’hiver prochain, dans le cas où Endrick se plaindrait d’un temps de jeu trop réduit dans la capitale espagnole.