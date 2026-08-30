Endrick à l’OL ou à Arsenal, le Real éclate de rire

Endrick à l’OL ou à Arsenal, le Real éclate de rire

Mercato30 août , 13:20
parCorentin Facy
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Actuellement blessé et donc inutilisé par José Mourinho lors des deux premiers matchs de Liga, Endrick suscite des intérêts de Liverpool, Arsenal ou encore Lyon. Néanmoins, le Real Madrid souhaite conserver l’attaquant brésilien.
Prêté à l’Olympique Lyonnais, Endrick a réalisé une excellente demi-saison en 2025-2026 en France avec 8 buts et 8 passes décisives. Des performances remarquées au sein du Real Madrid, où José Mourinho souhaite lui donner sa chance cette saison. Sans lui promettre un rôle de titulaire indiscutable, l’entraîneur portugais souhaite véritablement intégrer Endrick à la rotation des attaquants au Real, notamment sur le poste d’ailier. Toutefois, la forte concurrence au sein de la Casa Blanca a incité certains clubs européens à toquer à la porte de Florentino Pérez pour tenter de négocier un transfert ou un prêt du Brésilien.
Ces dernières semaines, Liverpool et l’OL ont notamment été associés à Endrick. A 48 heures de la fin du mercato, le journaliste Ekrem Konur révèle qu’Arsenal, qui cherche un ailier pour compléter son casting offensif, a également tenté de recruter le natif de Taguatinga. Les Gunners ont approché le Real Madrid pour connaître la disponibilité d’Endrick, que ce soit via un prêt ou un transfert. La réponse du vice-champion d’Espagne ne s’est pas fait attendre. José Mourinho fait de l’attaquant de 20 ans un joueur intransférable en cette fin de mercato.

Le Real refuse de se séparer d'Endrick

Même s’il dispose d’un secteur offensif ultra-fourni avec Bellingham, Güler, Vinicius, Diomandé, Rodrygo, Brahim Diaz, Mbappé ou encore Espi, le « Special One » compte sur Endrick et n’a pas autorisé le Real Madrid à s’en séparer. Liverpool, Arsenal ou encore l’OL peuvent donc définitivement ranger leurs derniers espoirs de s’offrir l’attaquant de la Seleçao. Avant de potentiellement revenir à la charge l’hiver prochain, dans le cas où Endrick se plaindrait d’un temps de jeu trop réduit dans la capitale espagnole.
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Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

Je peux commenter. Tu trouves que l'om est au-dessus de Crystal?

Tagliafico à la Juve, le transfert qui soulage l’OL

Abner restera un joueur moyen pour moi...Capable de bonnes choses puis de se faire remarquer en un match par une succession de cagades. Ca reste un sub à 8M et un salaire à 3M, bien trop cher pour son rendement. Défensivement, Taglia reste au dessus même avec une saison dernière moyenne de sa part. Surtout à la période du Celta, avant pour moi il faisait le job. Ouedraogo le comparse, je vais lui laisser du temps comme à chaque joueur qui arrive mais il parait bien en deçà des 2 autres. Kluivert, je préférerais le voir à ce poste ou latéral droit, même si je le vois partir à ce mercato...

Impossible de virer Fonseca, l’OL est coincé

Le Virer je sais pas si c’est la meilleure Solution y’a pas argent et tu trouvera pas mieux sur le Marché Mais c’est un Coach qui Supporte très Mal la pression et la Gestion des Match important à Lille c’était pareil et au Milan il c’est fait limoger en partie à cause de cela

Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

allez on lance une perche ? je crois que àa ne fonctionne plus.... tu vas pouvoir te trouver des occupations saines pour ta courge avariée.

Timber dans l’avion après Monaco-OM, il claque la porte

Belle promotion

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