Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Frank McCourt a officiellement confirmé dans le JDD qu’il était à la recherche d’investisseurs pour l’aider à faire grandir l’OM. Une quête pour l’instant infructueuse pour l’Américain… depuis quatre ans.

« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise » a glissé le natif de Boston. De quoi faire espérer davantage de moyens dans les années à venir pour un club qui en a besoin afin de lutter pour le titre face au PSG. A la tête de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a officiellement ouvert la porte à l’entrée d’investisseurs dans le capital du club. Dans les colonnes du JDD, l’Américain a précisé.a glissé le natif de Boston. De quoi faire espérer davantage de moyens dans les années à venir pour un club qui en a besoin afin de lutter pour le titre face au PSG.

Mais il ne faut pas s’attendre à voir débarquer un riche investisseur du jour au lendemain à Marseille. Car comme le souligne La Provence dans son édition du jour, cela fait maintenant quatre ans que Frank McCourt cherche des partenaires stratégiques, prêts à entrer dans le club en tant qu’investisseur minoritaire. Or pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec les personnes potentiellement intéressés. En cause, la gourmandise d’un Frank McCourt qui ne souhaite pas brader ses parts du club.

McCourt est trop gourmand... pour l'instant

L’Américain valorise l’Olympique de Marseille à 1,2 milliard d’euros. « Sera-t-il ces prochaines semaines un peu moins strict dans sa quête, qu’il vient d’officialiser ? » s’interroge à présent le quotidien régional, quasiment certain que Frank McCourt va devoir faire un effort financier s’il veut trouver un partenaire, riche et prêt à s’investir sérieusement sur le long terme dans la cité phocéenne.

En tout cas, la prise de parole du propriétaire de l’OM confirme que sa position a évolué au cours des années et qu’une vente d’une partie de ses parts de l’Olympique de Marseille est clairement à l’ordre du jour. Un chantier de plus pour l’Américain, qui doit aussi régler l’opérationnel à court terme en nommant un nouveau président, un nouveau directeur sportif et possiblement dans quelques mois un nouvel entraîneur. Cela fait bien des chantiers à Marseille, un club qui confirme qu’il est sans aucun doute le plus instable de France ces dernières années.