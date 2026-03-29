OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi

Vendredi, John Textor a été écarté de la holding Eagle Bidco par Ares et Michele Kang. L'Américain dénonce cette décision et affirme vouloir rester à la tête de l'OL. Cependant, il est plus isolé que jamais.

Habitué à virer facilement les entraîneurs, à l' Olympique Lyonnais comme à Botafogo, John Textor a reçu la monnaie de sa pièce vendredi. L'homme d'affaires américain a été écarté de sa holding Eagle Bidco. Il ne la dirige plus et doit laisser sa place à la société anglaise Cork Gully, l'un de ses créanciers. Cette manœuvre a été dirigée en coulisses par le fonds d'investissement Ares et par Michele Kang. La décision a été prise au terme d'un conseil d'administration auquel John Textor n'était même pas convié.

Textor viré, les autorités muettes

L'ancien boss de l'OL a dénoncé cette tactique de ses anciens associés. Le journal L'Equipe est allé un peu dans son sens. L'idée d'organiser un conseil d'administration dans le dos de Textor est contestable sur le plan légal. Mais, l'Américain ne bénéficie même pas du soutien des autorités françaises. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ne s'est pas plainte de la situation. Elle considère que l'exclusion de Textor apparaît comme un acte de sauvegarde de l'Olympique Lyonnais sur le plan économique.

Déterminé à retrouver le pouvoir au sein d'Eagle et à l'OL, John Textor marche plus que jamais seul selon L'Equipe. Sans aucun soutien connu, l'Américain est « isolé » face à ses créanciers. Difficile d'imaginer qu'il ait le pouvoir financier de renverser la vapeur prochainement. Les supporters des Gones voient donc l'homme d'affaires s'écarter définitivement de leur club...physiquement. Les dettes qu'il a contractées demeurent toujours visibles et fragilisent l'avenir sportif de Lyon.