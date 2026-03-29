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John Textor

OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi

OL29 mars , 12:20
parMehdi Lunay
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Vendredi, John Textor a été écarté de la holding Eagle Bidco par Ares et Michele Kang. L'Américain dénonce cette décision et affirme vouloir rester à la tête de l'OL. Cependant, il est plus isolé que jamais.
Habitué à virer facilement les entraîneurs, à l'Olympique Lyonnais comme à Botafogo, John Textor a reçu la monnaie de sa pièce vendredi. L'homme d'affaires américain a été écarté de sa holding Eagle Bidco. Il ne la dirige plus et doit laisser sa place à la société anglaise Cork Gully, l'un de ses créanciers. Cette manœuvre a été dirigée en coulisses par le fonds d'investissement Ares et par Michele Kang. La décision a été prise au terme d'un conseil d'administration auquel John Textor n'était même pas convié.

Textor viré, les autorités muettes

L'ancien boss de l'OL a dénoncé cette tactique de ses anciens associés. Le journal L'Equipe est allé un peu dans son sens. L'idée d'organiser un conseil d'administration dans le dos de Textor est contestable sur le plan légal. Mais, l'Américain ne bénéficie même pas du soutien des autorités françaises. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ne s'est pas plainte de la situation. Elle considère que l'exclusion de Textor apparaît comme un acte de sauvegarde de l'Olympique Lyonnais sur le plan économique.
Déterminé à retrouver le pouvoir au sein d'Eagle et à l'OL, John Textor marche plus que jamais seul selon L'Equipe. Sans aucun soutien connu, l'Américain est « isolé » face à ses créanciers. Difficile d'imaginer qu'il ait le pouvoir financier de renverser la vapeur prochainement. Les supporters des Gones voient donc l'homme d'affaires s'écarter définitivement de leur club...physiquement. Les dettes qu'il a contractées demeurent toujours visibles et fragilisent l'avenir sportif de Lyon.
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Si par bonheur,mc Court nommé Mandanda ou payer en tant directeur sportif,il va repartir pour une saison galère. Les 2 n'ont aucune expérience,et même les plus grands joueurs ne peuvent prétendre être de bon directeur sportif. C'est un métier qui détermine la politique sportive d'un club . Il faut un bon carnet d'adresses en France et surtout à l'étranger .

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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