EdF : Il ne joue pas au PSG, Deschamps refuse de le virer

Surtout que bientôt le PSG sera encore plus valoriser avec l achat du PARC..rénover et agrandi..avec beaucoup plus de loges tout le long du stade ce qui rapporte le plus le PARC a environ 57 000 un vrai petit bijou😍😍 ..pas un stade ailleur hors de PANAME , un stade populaire de 80 000.....ça rapporterai beaucoup moins .
Ils suceraient encore plus l'om
Endrick en quoi il déçoit à l'OL ... en 3 mois il a été décisif une quinzaine de fois !
Saadé c'est un businessman malin pas un suporter, il n'achetera qu'à bon prix. Il a profité du COVID pour s'enrichir par milliards sur le dos des consommateurs, des TPE et des PME pour ensuite racheter dans tous les sens... Un vrai requin sans foi ni loi
Oui maintenant les sommes sont encore plus grandes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Quand tu vois que Chevalier ne joue plus, t’as des gars comme Risser, Butez ou Areola qui méritent 100 fois plus. Lucas Hernandez, Théo Hernandez n’ont clairement rien à faire dedans. Kanté ? Kolo Muani ? Thuram ? Akliouche content pour lui car il retrouve son niveau en ce
𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥 Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴 🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.x.com/6YFtbtERdL