EdF : Il ne joue pas au PSG, Deschamps refuse de le virer

Remplaçant au Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez reste l'un des chouchous de Didier Deschamps en Equipe de France. Une confiance énorme contestée par certains observateurs mais expliquée par plusieurs facteurs.

Didier Deschamps martèle souvent qu'un joueur doit jouer en club, surtout les gros matchs européens, pour être sélectionné en Equipe de France . Néanmoins, le sélectionneur des Bleus fait parfois quelques entorses à sa ligne de conduite. Lucas Hernandez est la plus visible en ce moment. Le défenseur est un remplaçant de longue date au Paris Saint-Germain . Ses entrées en jeu avec les Parisiens sont rarement convaincantes. Le champion du monde 2018 manque de vitesse, il commet des erreurs grossières et des fautes nombreuses.

Polyvalence et expérience pour Hernandez

L'ancien joueur de l'Atlético Madrid n'a pas digéré ses deux graves blessures au genou. Certains observateurs militent pour que Didier Deschamps ne le prenne plus avec les Bleus. Mais, ce n'est pas prêt d'arriver selon Loïc Tanzi. Le journaliste de L'Equipe explique quels sont les atouts du défenseur de 30 ans dans le groupe France. Hernandez fait notamment la différence par sa polyvalence puisqu'il peut évoluer en défense centrale et comme latéral gauche. De plus, il est l'un des rares gauchers à disposition à ce poste.

Hernandez est un élément facile à gérer pour un staff », précise le quotidien sportif français. Joyeux avec ses coéquipiers, il ne se plaint jamais de son statut que ce soit avec la France ou le C'est aussi hors des terrains que le Parisien marque des points. Il est expérimenté, faisant partie des rares survivants du Mondial 2018 gagné en Russie. «», précise le quotidien sportif français. Joyeux avec ses coéquipiers, il ne se plaint jamais de son statut que ce soit avec la France ou le PSG . Même si son temps de jeu reste faible à Paris, il est quasiment assuré d'aller aux Etats-Unis l'été prochain. Preuve de l'immense confiance de Deschamps à son égard, il débutera contre la Colombie ce dimanche soir.