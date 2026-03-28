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Un richissime investisseur à l'OM, McCourt parle enfin

OM28 mars , 19:35
parCorentin Facy
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Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Frank McCourt a officiellement confirmé qu’il était à la recherche d’un investisseur sérieux pour « passer la vitesse supérieure » à l’OM.
Les tourmentes des dernières semaines n’ont pas entamé la motivation de Frank McCourt à l’idée de réussir à l’Olympique de Marseille. Malgré le départ de Pablo Longoria, celui de Roberto De Zerbi et celui à venir de Medhi Benatia, l’homme d’affaires américain n’a aucunement l’intention de vendre le club phocéen. Il l’a confirmé de manière officielle dans une interview accordée au Journal du Dimanche et à paraître dans l’édition du dimanche 29 mars.
Dans cet échange avec le journaliste Jean-François Pérès, Frank McCourt confirme en tout cas qu’il est à la recherche d’un investisseur sérieux pour permettre à l’OM de franchir un cap sur le plan sportif et financier. Un enjeu très fort des mois à venir pour le patron du club olympien. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur » a confirmé le natif de Boston dans l’interview, avant d’en dire un peu plus.

McCourt veut « passer au niveau supérieur » 

« Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires » ajoute Frank McCourt, puis de conclure. « Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit » a lâché Frank McCourt.
De quoi mettre en appêtit les supporters de l’Olympique de Marseille, dont nombreux sont ceux qui réclament une vente du club à un riche investisseur depuis plusieurs années. Il ne s’agira donc à priori pas d’une vente totale de la part de Frank McCourt, mais l’Américain a accepté l’idée d’ouvrir son capital pour permettre à l’OM d’avoir plus de moyens. Cela ne manquera pas de faire énormément parler et d’ouvrir la porte à de nombreuses rumeurs dans les prochaines semaines alors que Marseille va également devoir se trouver à plus court terme un nouveau président ainsi qu’un nouveau directeur sportif.
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3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
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372791083741-4
11
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3627106113439-5
12
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13
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