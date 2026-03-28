Un richissime investisseur à l'OM, McCourt parle enfin

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Frank McCourt a officiellement confirmé qu’il était à la recherche d’un investisseur sérieux pour « passer la vitesse supérieure » à l’OM.

Les tourmentes des dernières semaines n’ont pas entamé la motivation de Frank McCourt à l’idée de réussir à l’Olympique de Marseille. Malgré le départ de Pablo Longoria, celui de Roberto De Zerbi et celui à venir de Medhi Benatia , l’homme d’affaires américain n’a aucunement l’intention de vendre le club phocéen. Il l’a confirmé de manière officielle dans une interview accordée au Journal du Dimanche et à paraître dans l’édition du dimanche 29 mars.

Dans cet échange avec le journaliste Jean-François Pérès, Frank McCourt confirme en tout cas qu’il est à la recherche d’un investisseur sérieux pour permettre à l’OM de franchir un cap sur le plan sportif et financier. Un enjeu très fort des mois à venir pour le patron du club olympien. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur » a confirmé le natif de Boston dans l’interview, avant d’en dire un peu plus.

McCourt veut « passer au niveau supérieur »

« Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires » ajoute Frank McCourt, puis de conclure. « Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit » a lâché Frank McCourt.

De quoi mettre en appêtit les supporters de l’Olympique de Marseille, dont nombreux sont ceux qui réclament une vente du club à un riche investisseur depuis plusieurs années. Il ne s’agira donc à priori pas d’une vente totale de la part de Frank McCourt, mais l’Américain a accepté l’idée d’ouvrir son capital pour permettre à l’OM d’avoir plus de moyens. Cela ne manquera pas de faire énormément parler et d’ouvrir la porte à de nombreuses rumeurs dans les prochaines semaines alors que Marseille va également devoir se trouver à plus court terme un nouveau président ainsi qu’un nouveau directeur sportif.